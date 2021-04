Lehrte

Wer in einer Stadt als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Verwaltung tätig sein will, braucht vor allem zwei Dinge: ein profundes Wissen über die örtlichen Gegebenheiten und Probleme sowie ein solides Netzwerk aus Kontakten. So gesehen ist Tobias Neumann geradezu eine Idealbesetzung in dem Job, den er seit Anfang April im Lehrter Rathaus bekleidet. Der 34-Jährige ist neuer Wirtschaftsförderer der Stadt, er stammt aus Lehrte, und er sagt von sich, dass er die Probleme von Wirtschaftstreibenden nachvollziehen kann.

Letzteres liegt daran, dass Neumann selbst bis vor einigen Wochen Selbstständiger war. Und zwar im Bereich Onlinemarketing. Er hat unter anderem Internetseiten für Gastronomen betreut und den Youtube-Kanal für das Tierheim Hannover gestaltet. Als Corona kam, sei das auch für ihn ein beruflicher Schock gewesen. „Ich kann die aktuellen Probleme selbstständiger Unternehmer nachvollziehen, ich will dicht an den Leuten in Lehrte dran sein“, sagt er.

„Ich kehre zurück zu den Wurzeln“

Dicht dran ist Neumann schon von Anfang an gewesen. Er kam noch im Krankenhaus an der Manskestraße zur Welt, bevor dort die Geburtsklinik geschlossen wurde, wuchs in Lehrtes Südstadt auf, lebte dann lange in Hannover und kehrte vor zweieinhalb Jahren in seine Heimatstadt zurück. „Ich kehre zurück zu den Wurzeln“, sagt er lächelnd.

Daher ist er auch über die speziellen Aufgaben, die nun im Rathaus auf ihn zukommen, im Bilde. Der erst unlängst von Unternehmern laut beklagte Mangel an Gewerbeflächen etwa ist für Neumann eines der Themen ganz oben auf seiner langen To-do-Liste. Dort stehen aber auch die schon lange geplante Umfrage unter Unternehmern sowie ein daraus resultierendes Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderungskonzept für die Stadt.

Fokus auf Handel und Gastronomie

Aktuell müsse er aber auch den Handel und die Gastronomie in den Fokus nehmen, meint Neumann. Diese stünden nach dem Corona-Lockdown vor einem anspruchsvollen Neustart. Diesen zu begleiten sei seine Aufgabe, sagt der 34-Jährige. Aber auch mit den Schulen wolle er Kontakte pflegen, um in Sachen Ausbildung neue Impulse zu setzen. Und schließlich werde er auch die Wirtschaft in den Dörfern in den Blick nehmen, kündigt Neumann an.

Er gibt zu, dass der Start als Lehrter Wirtschaftsförderer angesichts des bunten Straußes an Aufgaben enorm anspruchsvoll ist. Aber er sei im Rathaus sehr vertrauensvoll aufgenommen worden. „Es gibt hier auch in der Abstimmung kurze Wege, ich habe schon jetzt ein ziemlich gutes Gefühl“, sagt der Vater von zwei Kindern im Kita-Alter.

„Auf Facebook wird mir zu viel gemeckert“

Dass Neumann tief ins Stadtleben eintauchen mag, hat er in den vergangenen Jahren bereits beweisen. Er gründete auf Facebook die Gruppe „Mein Lehrte“, die mittlerweile auch auf Instagram präsent ist und auf der Neumann immer wieder pfiffige Ideen verwirklicht. „Ich habe das gemacht, um einen positiven Gegenpol zu setzen. Auf Facebook wird zu viel gemeckert“, meint der neue Wirtschaftsförderer. Außerdem ist der 34-Jährige ehrenamtlicher Mitarbeiter im Arbeitskreis „Stadt und Natur erleben“ des Stadtmarketings. Dort hatte er unter anderem die Umfrage zur historischen Lok an der Bahnhofstraße auf den Weg gebracht.

Noch ist Neumann aber nicht in Vollzeit bei der Stadt beschäftigt. 32 Stunden pro Woche müssen vorerst reichen, denn einige seiner als Selbstständiger begonnenen Onlineprojekte werde er vorerst noch fortsetzen, sagt er. Und auch die Familie dürfe nach dem Umstieg von der selbstbestimmten Zeiteinteilung auf den Job im Rathaus nicht zu kurz kommen.

Vorstellung im Haushaltsausschuss

Dass er aber eine besondere Leidenschaft für Fragen der Wirtschaftsförderung hat, steht für Neumann außer Zweifel. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Wirtschaftsgeografie, Statistik und Public Management habe er auch einige Zeit in einem privatwirtschaftlichen Institut gearbeitet, sagt er. „Das war ein Glück.“ Und solch ein Glücksfall ist offenbar nun auch die Anstellung bei der Stadt, bei der sich Neumann unter einer Vielzahl von Bewerbern durchsetzen konnte.

Offiziell vorstellen wird er sich in einer Sitzung des Ausschusses für Haushalt, Wirtschaft, Liegenschaften und Feuerschutz, der am Dienstag, 20. April, ab 17 Uhr zu einer Onlinesitzung zusammenkommt. Wer daran teilnehmen möchte, findet auf der Internetseite www.lehrte.de den Zugang.

Von Achim Gückel