Ahlten

13 Jahre lang hat Jürgen Kelich als Ortsbürgermeister voller Tatkraft die Geschicke des größten Lehrter Ortsteils geführt. Zehn Jahre lang saß er im Rat der Stadt Lehrte. Und 2011 wollte er sogar als CDU-Bürgermeisterkandidat für die Stadt Lehrte ins Rennen gehen, unterlag damals aber parteiintern Björn Rust aus der Kernstadt. Jetzt ist Kelich im Alter von nur 68 Jahren völlig überraschend gestorben. Er starb bereits in der vergangenen Woche laut Informationen aus Ahlten während der Rückreise mit seinem Wohnmobil von einem Urlaub in Südeuropa.

In Ahlten, aber auch bei vielen politischen Weggefährten Kelichs in ganz Lehrte, herrschen Fassungslosigkeit und Trauer. Kelichs Nachfolgerin als Dorfoberhaupt in Ahlten, Heike Koehler, kündigt für die Ortsratssitzung am Dienstagabend eine Schweigeminute zu Ehren des Verstorbenen an. Ebenso wird wohl auch der Rat der Stadt in seiner konstituierenden Sitzung am Mittwochabend verfahren. Schon bei der 125-Jahr-Feier der TSG Ahlten am vergangenen Wochenende sorgte die Nachricht von Kelichs Tod, der in Ahlten überaus beliebt war, für gedämpfte Stimmung.

„Bleibende Spuren hinterlassen“

Kelich, der aus Walsrode stammt, war im Herbst 2001 in den Ahltener Ortsrat gewählt worden. Schon anderthalb Jahre später übernahm er das Amt des Ortsbürgermeisters von Kurt Grefe, der zuvor 29 Jahre lang an der Spitze des Dorfes gestanden hatte. Kelich blieb bis 2016 Dorfoberhaupt. Bei seiner Verabschiedung hieß es, Kelich habe in Ahlten „bleibende Spuren hinterlassen“. In seine Amtszeit fielen so wichtige Projekte wie der Bau der Kita am Saturnring, die Erschließung des Baugebiets auf dem alten Sportplatz am Wiesengrund oder die Gründung des Vereins Lebendiges Ahlten, bei der er maßgeblich mitwirkte.

Kelich habe ebenso zielorientiert wie gelassen, offen und kompromissbereit sein Amt geführt, sagt dessen Nachfolgerin Heike Koehler. Auch der Humor und die freundliche Verbindlichkeit seien liebenswerte Eigenschaften Kelichs gewesen. Bei öffentlichen Veranstaltungen etwa verstand er es immer wieder, mit Anekdoten und Bonmots die Menschen für sich zu gewinnen.

Große Bestürzung über plötzlichen Tod

Als Kelich, der als Polizeihauptkommissar zuletzt beim Landeskriminalamt tätig war, vor fünf Jahren aus der aktiven Kommunalpolitik ausstieg, schaffte er sich mit seiner Frau Sonja ein Wohnmobil an und sprühte geradezu vor Leidenschaft für sein Dasein als reisender Pensionär, Vater und Großvater. Jetzt herrscht umso größere Bestürzung über seinen plötzlichen Tod.

Von Achim Gückel