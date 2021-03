Lehrte

Wer beim Besuch des Lehrter Wochenmarktes ein dringendes Bedürfnis verspürt, muss bisher einen eher unschönen Ort aufsuchen: Das alte Toilettenhäuschen zwischen Matthäuskirche auf dem Marktplatz und Gemeindezentrum an der Straße An der Masch stammt aus dem Jahr 1966 und entspricht schon lange nicht mehr den heutigen Standards. Das hat auch die Kommunalpolitik erkannt und sich in einem Ratsbeschluss über den Haushalt 2021 für den Neubau eines WC-Häuschens entschieden.

„Das alte Toilettenhäuschen ist nicht mehr taufrisch, da geht man nicht mehr gerne hin – und darüber hinaus ist es auch nicht behindertengerecht“, erklärt Stadtsprecher Fabian Nolting. Vor etlichen Jahren seien dort zwar die Fliesen erneuert worden, ansonsten sei dort in der Vergangenheit aber nichts saniert worden.

Bauweise steht noch nicht fest

Das WC-Häuschen ist in diesem Zustand allerdings weiterhin in Betrieb. Die Schlüssel hat der Marktleiter. Dieser schließt laut Nolting die beiden Türen für das Herren- und das Damen-WC auf und wieder ab, zwischenzeitlich wird dort regelmäßig gereinigt.

Die Stadt plant, das Gebäude komplett abzureißen und dort einen Neubau samt Behinderten-WC zu errichten. Wie dieser genau aussehen könnte, ist aber noch völlig offen. „Wir prüfen mehrere Varianten, haben uns aber noch nicht konkret auf eine Bauweise festgelegt“, erklärt Nolting.

92.000 Euro für Abriss und Neubau

Im städtischen Haushalt für 2021 sind für Abriss und Neubau rund 92.000 Euro vorgesehen. Die Verwaltung hatte zunächst vorgeschlagen, das neue Toilettenhäuschen als Modul-Haus für etwa 69.000 Euro zu errichten. Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke beantragte auf Initiative der SPD-Abteilung der Kernstadt jedoch zusätzliche 23.000 Euro, damit eine nachhaltige Variante eines Toilettenhäuschens gebaut werden kann.

Ein Toilettenangebot sei an der Matthäuskirche unverzichtbar, heißt es nun in einer Mitteilung der SPD, etwa für die Besucher des Wochenmarkts und des Weihnachtsmarkts. „Aber wir wollen dort eine langfristige Lösung, die sich ins Gesamtbild einfügt“, erklärt der Abteilungsvorsitzende Ekkehard Bock-Wegener. Die einmalig entstehenden Mehrkosten seien daher vertretbar.

Planungen sollen vor der Sommerpause beginnen

Wann das alte Toilettenhäuschen abgerissen und neugebaut wird, ist unklar. „Die Kommunalaufsicht prüft derzeit noch, ob der Haushalt rechtskräftig ist, erst dann können wir über die Mittel verfügen und in die Ausschreibungen gehen“, sagt Nolting. Wenn die Genehmigung voraussichtlich im April vorliegt, können die konkreten Planungen laut dem Stadtsprecher aber vermutlich noch vor der Sommerpause beginnen.

Von Katja Eggers