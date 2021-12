Lehrte

Wenn das Reise- und Informationszentrum der Deutschen Bahn am 11. Juni kommenden Jahres schließt, wird es entgegen erster Ankündigungen doch noch eine ähnliche Servicestelle mit Personal in der Stadt geben. Das Unternehmen Transdev, neuer Betreiber der S-Bahn in der Region Hannover, will dazu einen separaten Schalter im Spielwarenladen Beckmann Henschel im Neuen Zentrum etablieren. Das hat jetzt Transdev-Pressesprecherin Sina Worttmann mitgeteilt. In der sogenannten personenbedienten Verkaufsstelle soll es dann auch einen Verkauf von Fahrkarten geben.

Verkaufstresen mit Personal

„Wir haben dafür bewusst das Geschäft Beckmann-Henschel ausgewählt, weil es dicht am Bahnhof liegt und wir in ihm einen starken Partner haben“, sagt Worttmann. Noch vor Wochenfrist hatte Transdev verkündet, dass es einen Ticketverkauf nicht mehr geben werde, sondern nur noch einen entsprechenden Automaten am Bahnhof. Bei Beckmann-Henschel werde lediglich eine Art Bahn-Fundbüro mit Informationsmaterial vorgehalten, hieß es. Dieser Zustand werde jedoch nur in einer Anlaufphase bis zum Juni gelten, sagt Worttmann jetzt. Danach komme der mit Personal besetzte Verkaufstresen mit Kartenverkauf.

Hintergrund für die Schließung des Reisezentrums am Bahnhof ist die Übernahme des S-Bahnnetzes in der Region Hannover durch das Reise- und Busunternehmen Transdev. Zum aktuellen Fahrplanwechsel hat die Deutsche Bahn bereits die S-Bahn-Linie 3, 6 und 7 abgegeben. Alle weiteren folgen bis zum Juni.

Von Achim Gückel