Lehrte

Nun ist es bestätigt: Die Einbrecher, die in der Nacht zum Mittwoch in das Reisezentrum der Deutschen Bahn in Lehrte eingestiegen sind, haben tatsächlich Beute gemacht. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte haben die Diebe mit einem Trennschleifer den Tresor in dem Gebäude aufgeschnitten und daraus Geld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. In den Räumen war deshalb ein leicht metallischer Geruch wahrzunehmen. Darüber hinaus haben sie ein Schließfach aufgehebelt und ebenfalls Geld entwendet. Die Fahrkartenautomaten dagegen waren unversehrt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Fensterflügel aus Rahmen gehebelt

Die Einbrecher müssen nach Angaben der Beamten zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.15 Uhr, in das Gebäude an der Bahnhofstraße eingedrungen sein. Da war der Schaden entdeckt worden. Laut Polizei hatten sie zunächst einen Zaun überklettert und an der Rückseite einen Fensterflügel komplett aus dem Rahmen gehebelt. Das Reisezentrum war nach dem Einbruch bis 11.30 Uhr geschlossen, Fahrkarten konnten dort in dieser Zeit nicht gekauft werden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn