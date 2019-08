Lehrte

Zwei Mitarbeiterinnen eines Blumengeschäftes an der Manskestraße sind dreisten Trickbetrügern zum Opfer gefallen. Ein bislang unbekannter Mann hatte am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr zunächst den Laden betreten und die beiden Frauen in den Außenbereich gelockt. Dort verwickelte er die Floristinnen in ein Gespräch – das nutzte sein Komplize nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte, um sich in das Geschäft zu schleichen. Dort stahl er aus der Kasse 200 Euro. Den Diebstahl bemerkten die beiden Frauen erst 30 Minuten später.

Der Lockvogel wird als Südländer beschrieben, der etwa 35 Jahre alt, 1,77 Meter groß und von kräftiger Statur sei. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt mit Knopfleiste und einer dunklen kurzen Hose. Zu dem zweiten Täter, der in die Kasse gegriffen hat, gibt es keine Personenbeschreibung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 beim Kommissariat zu melden.

Von Oliver Kühn