Lehrte

Am Mittwochnachmittag hat es in Lehrte zwei versuchte Diebstähle aus Wohnungen gegeben, die ganz ähnlich gelagert sind. In beiden Fällen haben jeweils zwei unbekannte Frauen an der Tür geklingelt. Zum ersten Mal trat das Duo um 15.10 Uhr im Amselweg in Erscheinung. Dort baten sie eine 75-Jährige um ein Glas Wasser, das sie auch bekamen. Als die Frauen wieder weg waren, stellte die Wohnungsinhaberin fest, dass ihr Kleiderschrank im Schlafzimmer durchwühlt worden war. Möglicherweise sei eine dritte Täterin unbemerkt in die Wohnung eingedrungen, sagt ein Sprecher des Polizeikommissariats Lehrte.

Kurz darauf gegen 15.35 Uhr klingelte es bei einer 87-Jährigen an der Schützenstraße. Dort baten die beiden unbekannten Frauen um Stift und Zettel, weil sie Altkleider bei einer Nachbarin abholen wollten, die aber nicht anwesend sei. Dieser wolle man eine Nachricht hinterlassen. Vermutlich weil der Ehemann ebenfalls in der Wohnung anwesend war und die fremden Frauen im Blick behält, verließen diese unverrichteter Dinge wieder die Wohnung.

Ein Frau spricht gebrochen Deutsch

In beiden Fällen wurden nach derzeitigem Stand jedoch keine Gegenstände entwendet, teilen die Ermittler mit. Eine Täterin aus dem Amselweg wird als etwa 50-jährige Brillenträgerin beschrieben, die gebrochen Deutsch sprach. In der Schützenstraße soll es sich bei einer der Täterinnen um eine blonde Frau mit Zopf und Mundschutz handeln, die akzentfreies Deutsch sprach. Mit ihrer Begleitung soll sie sich aber in einer fremden Sprache unterhalten haben.

Einen aktuellen ganz ähnlichen Fall von Trickdiebstahl mit deutlichen Parallelen haben Anwohner aus Hemmingen gemeldet.

Wer Hinweise auf die beiden unbekannten Frauen in Lehrte geben kann, sollte sich mit der Lehrter Polizei unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung setzen.

Von Oliver Kühn