Nahezu alle Kirchengemeinden im Lehrter Stadtgebiet haben wegen der Corona-Pandemie und der besonderen Hygiene- und Abstandsregeln in diesem Jahr auf Gottesdienste zu Weihnachten verzichtet. Für die Matthäusgemeinde in der Kernstadt kam das indes nicht infrage. Wochenlang hatten die Verantwortlichen dort erst an Freiluftgottesdiensten auf dem Marktplatz gefeilt, die dann später von der Region untersagt wurden. Dann gab es eine ganze Reihe von Gottesdiensten an Heiligabend und am Ersten Feiertag in Lehrtes größtem Gotteshaus. Und das habe sich „absolut gelohnt“, sagt Pastorin Beate Gärtner zwei Tage nach dem Fest. „Wir sind sehr froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben, doch Gottesdienste zu feiern“, meint sie.

Die Weihnachtsgottesdienste bei Matthäus hatten unter strengen Auflagen gestanden. Unter anderem mussten sich die Teilnehmer anmelden. Sechs Betreuer, platziert vor und in der Kirche sowie im Foyer, kümmerten sich um die Besucher. Es gab keinen Gesang, dafür aber Makenpflicht und Sicherheitsabstände. „Es hat alles gut funktioniert, die Menschen waren diszipliniert“, betont Gärtner: „Das hat sich alles sehr sicher angefühlt.“

Fast 1000 Online-Zuschauer

Rund 310 Besucher sind laut Anmeldestatistik zu den Gottesdiensten der Matthäusgemeinde gekommen. Das sei eine „stattliche Zahl“, die man so gar nicht erwartet habe, meint Gärtner. Deutlich mehr Menschen machten von dem Angebot der Livestreams im Internet Gebrauch, bei denen insgesamt vier Gottesdienste an Heiligabend gezeigt wurden. Fast 1000 Aufrufe gab es über die Internetseite der Matthäusgemeinde, auf Youtube sind die Gottesdienste auch jetzt noch zu sehen. Allein der Gottesdienst mit dem Jugendchor hatte rund 300 Online-Zuschauer, die Christnacht und den Gottesdienst mit dem Posaunenchor sahen jeweils rund 200 Menschen online, jenen für Kinder an der Nikolauskirche etwa 170.

Mehr als 100 Katholiken feiern unter freiem Himmel So wie einst die Hirten in Bethlehem haben Heiligabend über 100 Katholiken aus Lehrte, Sehnde und Bolzum unter freiem Himmel die Geburt Jesu gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie hatte die St.-Bernward-Gemeinde ihre traditionelle Messe in der Kirche auf den Hof vor dem Gotteshaus verlegt. „Gerade dadurch aber verbreitete sich eine Atmosphäre, die in Teilen an die allererste Weihnacht vor 2000 Jahren erinnerte“, meint Jörg Wieters, Sprecher der Gemeinde. „Zugig und kalt wie damals auf dem Feld in Betlehem“ sei es gewesen. Die Gottesdienstbesucher saßen auf eigenen Klappstühlen oder auf Bänken in gehörigem Abstand voneinander. Schlicht war in dieser Heiligen Nacht auch der Altar unter zwei Pavillons gestaltet. Blumen und Decken zierten den Tisch mit Kreuz, Kelch und Gabenschale. Die Messe zelebrierte Kaplan David Bleckmann. Er deutete das Geheimnis von Weihnacht eher modern: Wie eine Glühbirne, die in eine neue Fassung gebracht wurde, leuchte mit der Geburt Jesu Christi immer wieder neue Hoffnung auf.

Gärtner sagt nun, der gute Zuspruch zu den Gottesdiensten in der innen wie außen besonders festlichen Matthäuskirche habe sie und den Kirchenvorstand erstaunt. „Die Anzahl der Besucher zeigt, dass die Menschen diese Gottesdienste gebraucht haben. Die Leute waren dankbar, und viele haben das auch geäußert“, meint die Pastorin. Dass die Matthäusgemeinde den dafür nötigen großen Aufwand geleistet habe, sei von vielen Besuchern gelobt worden.

Technik kostet rund 500 Euro

Allein für die aufwendige Beleuchtung sowie die Technik für die Liveübertragungen via Internet hatte die Matthäusgemeinde rund 5000 Euro ausgeben müssen. Das Geld war unter anderem über ein Ratespiel wieder hereingekommen, bei dem für eine Teilnahmekarte eine Spende von 10 Euro aufgerufen worden war.

Der Heiligabend-Gottesdienst mit Pastorin Beate Gärtner ist auf Youtube hier abrufbar.

Von Achim Gückel