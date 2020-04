Wegen der Corona-Pandemie waren rund 300 Mitarbeiter des Miele-Werks in Lehrte für drei Wochen in Kurzarbeit geschickt worden. Jetzt hat der Hausgerätehersteller seine Produktion an der Industriestraße wieder aufgenommen – und besondere Schutzmaßnahmen wie etwa zeitversetzte Schichtwechsel getroffen.