Röddensen

Manfred Rust und der TuS Röddensen, das ist eine Verbindung, wie sie enger kaum sein kann. Schon als Knirps zog es ihn nach den Hausaufgaben auf den Fußballplatz. 1977 trat Rust dem Verein bei, bis heute kickt er in der Ü40-Mannschaft. Er gehörte 41 Jahre lang zum Vorstand, engagierte sich bis 1991 als Schriftführer und war 30 Jahre lang Vorsitzender des Dorfvereins.

Damit ist nun Schluss. Bei der Jahresversammlung hat sich der 66-Jährige, der in Röddensen aufgewachsen ist und mittlerweile in Lehrte lebt, nicht noch einmal für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt. „Diese Aufgabe gehört in jüngerer Hände – aber der Verein bleibt immer ein Teil von mir“, sagt Rust. Als Spielausschuss-Obmann will er weitermachen. Und dass er weiterhin in der Ü40-Truppe antritt, versteht sich von selbst. Schließlich brachte ihm sein furchtloser Einsatz in der Abwehr seinerzeit den Namen „Kamikaze-Rusti“ ein.

Mandela-Team macht Verein überregional bekannt

Die fußballerischen Erfolge standen beim 130 Mitglieder zählenden TuS Röddensen allerdings nie im Vordergrund. Die 2. Herren spielen in der vierten Kreisklasse, die 1. Herren haben kürzlich den Aufstieg in die dritte geschafft. „Viel wichtiger war uns immer die Gemeinschaft. Wir sehen uns hier als eine große Familie“, betont Rust. Genau das ist für den einstigen Sozialversicherungsfachangestellten stets die Motivation für sein Engagement im TuS Röddensen gewesen. Der kleine Verein hat unter Rusts Federführung etliche Arbeiten in Eigenregie bewerkstelligt, unter anderem eigenhändig für Flutlicht gesorgt und die Kabinen neu gestaltet.

Manfred Rust (rechts) mit dem Mandela-Team, dessen Trainer Siegfried Schmidt (links) und Fritz Redeker, dem damaligen Vorsitzenden des NFV Hannover Land. Quelle: privat

Zusammen mit dem langjährigen TuS-Trainer Siegfried Schmidt machte Rust den TuS Röddensen aber auch überregional bekannt. „Wir waren der erste Verein in Deutschland, der eine reine Flüchtlingsmannschaft zum Spielbetrieb angemeldet hat“, berichtet Rust. Das sogenannte Mandela-Team wurde 2013 unter dem Dach des SV 06 Lehrte ins Leben gerufen. 2014 übernahm Schmidt die Truppe. Noch bis zum Saisonende spielte die Mannschaft beim TuS Röddensen in der vierten Kreisklasse. Rust erledigte das Organisatorische, kümmerte sich um Trikots und Transport, beantragte Spielerpässe und Fördergelder, mitunter in fünfstelliger Höhe. Später wechselte das Team zu SV Yurdumspor.

Littbarski verleiht DFB-Ehrenamtspreis

Für sein enormes Engagement rund ums Mandela-Team wurde Rust 2014 der Ehrenamtspreis des Deutschen Fußballbundes (DFB) verliehen. Die Ehrung übernahm kein Geringerer als Pierre Littbarski, Fußballweltmeister von 1990. „Das war eine schöne Sache“, erinnert sich Rust. Der Ball, den Littbarski damals für ihn signierte, liegt bis heute bei jeder Jahresversammlung auf dem Tisch.

Manfred Rust (rechts) bekam 2014 von Pierre Littbarski, Fußballweltmeister von 1990, den DFB-Ehrenamtspreis verliehen. Quelle: Picasa

Integration hat im TuS Röddensen immer eine große Rolle gespielt. Spielerisch bergauf ging es, als 2020 viele jesidische Spieler des Azadi-Vereins in Lehrte in die Mannschaft kamen. Der Kontakt kam über Rusts Stellvertreter Tahsin Ipek, Oberhaupt des Azadi Vereins, zustande. „Wir haben uns gesucht und gefunden“, schwärmt Rust. Ipek hätte er gern als seinen Nachfolger gesehen, Mitte des vergangenen Jahres ist dieser jedoch verstorben.

Das ist der neue Vorstand beim TuS Röddensen Der TuS Röddensen hat bei seiner Jahresversammlung Manfred Rust nach 30 Jahren als Vorsitzenden verabschiedet. Dem Vorschlag seines Nachfolgers Asad Ipek, Rust zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen, stimmten alle Mitglieder unter großem Beifall zu. Rust zeigte sich davon sichtlich gerührt. Er ist nach seinem Vorgänger, dem bereits verstorbenen Otto Nolte, das zweite Mitglied des TuS, das sich mit diesem Titel schmücken darf. Dem neu gewählte Vorstand gehören nun Asad Ipek als Vorsitzender, Ömer Ipek als sein Stellvertreter, André Wolter als Kassenwart und Özcan Balik als sein Stellvertreter an. Hasan Ipek ist Pressewart und Erhan Ipek Jugendwart. Mahsum Ipek hat die Funktion des Schriftführers übernommen, Resan Osu ist sein Stellvertreter. Rust wird den Vorstand als Berater unterstützen. eg

Jubiläumsspiel gegen FC Celle endet mit Niederlage von 1:15

Ipeks Tod gehört zu den unschönen Erinnerungen, die Rust mit seiner Zeit als Vorsitzender verbindet. Zu den Highlights zählt er indes das 50-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2000. Die Jubiläumspartie gegen den viel höhere spielenden Celler FC verlor Röddensen seinerzeit mit 1:15. „Aber schön war’s trotzdem“, erzählt Rust augenzwinkernd. Schön war für ihn auch die Reise in Lehrtes Partnerstadt Vanves in Frankreich im Jahr 2003, als der TuS Röddensen die Stadt Lehrte sportlich vertreten durfte

Nach seinem Ausscheiden als Vorsitzender will Rust die neu gewonnene Zeit nun für Reisen nutzen: Mit seiner Frau will er erst einmal im Campingwagen mehrere Monate durch Spanien touren.

Von Katja Eggers