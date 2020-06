Sievershausen

Aufmerksamen Passanten ist zu verdanken, dass drei junge Turmfalken eine lebensbedrohliche Situation überlebt haben. Die Spaziergänger hatten die Vögel am Sonnabendnachmittag gegen 17 Uhr in Sievershausen in einem Gebüsch im Bereich des Schmiedewegs entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Nach Angaben von Pressesprecher Benjamin Rüger war offensichtlich das Nest aus bislang ungeklärter Ursache aus rund sechs Metern Höhe abgestürzt – samt der jungen Turmfalken, die daraufhin in Bodennähe Schutz im Gebüsch suchten.

Mit Transportbox zur Tierärztlichen Hochschule gebracht

Nach dem Notruf alarmierte die Leitstelle daraufhin umgehend die Fachgruppe Tierrettung der Ortsfeuerwehr Röddensen. Drei ehrenamtliche Einsatzkräfte rückten an und übernahmen die Rettung der notgelandeten Jungvögel. Vor Ort beobachteten sie jedoch zunächst genau, ob die Jungtiere tatsächlich Hilfe brauchten und sie eingreifen müssen. Doch die Turmfalken hätten sich nach Einschätzung der Tierretter in einem stark geschwächten Zustand befunden. Deshalb seien sie aus dem Gebüsch geborgen und in einer speziellen Transportbox zur weiteren Versorgung in die Tierärztliche Hochschule ( TiHo) nach Hannover gebracht worden. „Wir wünschen eine schnelle Genesung und baldigen guten Flug“, sagt Rüger.

Die Feuerwehr muss immer wieder Turmfalken aus bedrohlichen Situationen retten. Erst im Mai hatte sie in Neustadt ein Exemplar aus einer Wohnung eingefangen, das durch eine Terrassentür ins Wohnzimmer gelangt war und sich beim Versuch, durch das Fenster wieder hinauszufliegen, zwischen Fenster und Heizkörper verfangen hatte.

Von Oliver Kühn