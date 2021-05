Lehrte/Uetze

Sie liebt Technik und Tempo und vereint in ihrem Hobby beides meisterhaft: Nicole Kraus ist Deutschlands schnellste Hubschrauberpilotin im Modellflugbereich. Mit ihrem Elektrohelikopter hat sie es im vergangenen Sommer auf einer Strecke von 200 Metern auf 199 Kilometer pro Stunde gebracht. Keine Frau war bisher schneller. „Aber ich bin auch die erste und einzige Frau, die in dieser Disziplin bisher überhaupt angetreten ist“, sagt Kraus.

Generell gebe es gerade mal eine Handvoll Frauen, die Modellhubschrauber steuern. „Modellfliegen ist ein typisch männliches Hobby“, erklärt die 34-Jährige. Im Modell-Bau-Club (MBC) Lehrte ist sie die einzige Frau unter rund 120 Mitgliedern. Auch in der Modellfluggruppe (MFG) Uetze, der sie im vergangenen Jahr beigetreten ist, gibt es nur ganz wenige weibliche Mitglieder. „Vermutlich haben Frauen einfach nicht so viel Spaß an der ganzen Technik und dem Bauen“, meint Kraus.

Werkstatt unterm Dach: Die Helikoptermodelle entstehen am heimischen Schreibtisch. Quelle: privat

Hubschrauber werden am PC programmiert

Der Hannoveranerin macht das Zusammenbauen ihrer Modellhubschrauber mittlerweile aber genauso viel Spaß wie das Fliegen selbst. Im Dachgeschoss ihrer Wohnung hat sie sich ihre eigene Werkstattecke eingerichtet. Acht Hubschrauber in unterschiedlichen Größen haben dort ihren Platz, fünf hat sie aus Bausätzen und mithilfe von Handbüchern selber zusammengebaut. „Die großen Modelle haben zwischen 300 und 350 Teile, da sitze ich auch schon mal ein ganzes Wochenende dran“, berichtet Kraus. Neben handwerklichem Geschick sind bei ihrem Hobby auch Computerkenntnisse gefragt – denn programmiert werden die Hubschrauber am PC.

Den knapp fünf Kilo schweren TDR-Helikopter mit 160 Zentimetern Rotordurchmesser, mit dem sie im Sommer bei dem offenen Flugtreffen der Hubschraubermarke Henseleit so erfolgreich gewesen ist, hat die Modellpilotin noch mit ihrem Vater zusammengesetzt. Über ihn ist sie im Alter von 16 Jahren auch zum Modellfliegen gekommen. Anfangs flog Kraus Segelflieger oder Motorflugzeuge. Mit 20 Jahren wagte sie sich an die Hubschrauber: „Das ist im Modellflugbereich die Königsklasse.“

Das wird mal ein Hubschrauber: Die Bausätze bestehen aus mehreren hundert Teilen. Quelle: privat

Trainiert wird auch am Flugsimulator

Helikoptermodelle seien deutlich schwieriger zu fliegen. „Normale Flugzeuge fliegen gut geradeaus, Hubschrauber wollen nach oben, nach unten, links und rechts – da muss man von Anfang an gegensteuern“, erklärt die erfahrene Modellpilotin. Der Respekt sei zunächst groß gewesen. Kraus trainierte am Flugsimulator. Nach Flugstunden in einer Flugschule traute sie sich dann mit dem Modell und der Fernbedienung nach draußen. „Da hat es Klick gemacht – und seitdem will ich eigentlich nur noch Hubschrauber fliegen“, sagt Kraus und lacht.

Wegen Corona: Auf dem Flugplatz gelten strenge Hygieneregeln Das Coronavirus bremst auch die Modellbauer aus. Auf den Flugplätzen des Modell-Bau-Club (MBC) zwischen Steinwedel und Lehrte und der Modellfluggruppe (MFG) Uetze zwischen Uetz und Bröckel gelten strenge Hygieneauflagen. Der Flugbetrieb richtet sich nach der Sieben-Tage-Inzidenz: Bei einer Inzidenz über 100 findet der Sportbetrieb als Individualsport statt, das heißt allein oder mit einer weiteren Person des eigenen Hausstandes. Bei einer Inzidenz von 50 bis 100 dürfen maximal fünf Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten Sport treiben. Wenn der Inzidenzwert unter 50 liegt, dürfen es maximal zehn Personen sein. Wenn mehrere Mitglieder den Platz nutzen möchten, ist die Nutzungsdauer pro Mitglied und Tag auf eineinhalb Stunden begrenzt. Zuschauer sind auf dem Vereinsgelände generell nicht zugelassen. Die Vereinsheime bleiben geschlossen und dürfen mit Auflagen nur zu Wartungszwecken betreten werden. eg

Ihren Mann Stefan Foß hat sie bei einem Flugtreffen des MBC kennengelernt. Auch er ist begeisterter Modellflieger und -bauer. Seinetwegen ist die Insolvenzsachbearbeiterin aus Mittelhessen nach Hannover gezogen.

„So schnell war ich noch nie“: Nicole Kraus hat mit ihrem TDR-Modellhubschrauber am 16. August 2020 auch ihren persönlichen Rekord geknackt. Quelle: privat

Emsiges Üben zahlte sich aus

Dass sie es im Modellflugbereich nun zur schnellsten Hubschrauberpilotin Deutschlands gebracht hat, kam für Kraus überraschend. Beim ersten Versuch flog sie die Distanz bei dem Flugtreffen bei Gegenwind mit 175 Stundenkilometern und justierte im Anschluss noch einmal bei den Rotorblättern nach. „Am nächsten Tag bin ich zudem noch feinfühliger geflogen, und es war auch noch völlig windstill“, erinnert sich Kraus. Auch das emsige Üben im Sommer habe sich ausgezahlt. „Fast hätte ich sogar die 200 Stundenkilometer geschafft“, sagt Kraus.

An einer Meisterschaft hat sie bisher noch nicht teilgenommen. „Das würde ich gern, aber um da mithalten zu können, müsste ich meine Modelle umrüsten oder im Lotto gewinnen und mir einen Speed-Hubschrauber für 3500 Euro kaufen“, meint die Modellfliegerin. Mit dem würde sie es dann sogar auf mehr als 300 Stundenkilometer bringen.

Von Katja Eggers