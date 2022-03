Lehrte

„Die Lehrter haben ein so großes Herz“, sagt Iwona Muschiol und wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel. „Ich kann nur ganz oft Danke sagen.“ Die Lehrterin blickt auf den Transporter, der vor vor ihrem Haus steht. Dicht an dicht stapeln sich darin Verbandskästen und Kisten mit Babynahrung, Medikamenten, Decken, Hygieneartikeln, Windeln und anderen Hilfsgütern. Wohlsortiert in Pappkartons, auf denen auf Ukrainisch der Inhalt vermerkt ist. Vor dem Haus stapeln sich weitere Spenden von Lehrterinnen und Lehrtern, die es zu sortieren gilt.

Der private Hilfstransport, den Muschiol und ihr Mann zugunsten von Flüchtlingen aus der Ukraine organisiert haben, wird aber nicht nur mit dem Kleinlaster in Richtung polnischer Grenze starten. „Ich nehme mein Auto. Einen Anhänger haben wir auch. Und unsere Nachbarn haben sich kurzfristig entschlossen, auch mitzukommen“, sagt Muschiol.

Welle der Hilfsbereitschaft in Lehrte nach Spendenaufruf für Ukraine von Iwona Muschiol

Kaum war ihr Spendenaufruf vor wenigen Tagen erstmals in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht, hätten auch bereits die ersten Spender vor der Tür gestanden. Und die Welle der Hilfsbereitschaft ebbte nicht ab. „Jeder will helfen“, sagt die aus Polen stammende Muschiol gerührt. Sie selbst wird bis zum Grenzübergang im Süden in der Nähe des ukrainischen Lwiw fahren. Ihr Mann will weiter, über die Grenze in das von Russland angegriffene Land, um auch dort dringend benötigte Hilfsgüter zu verteilen. Viele Hilfstransporte nähmen die großen Städte als Ziel. Doch es sei gut, wenn auch in den kleineren Orten etwas ankomme, sagt Muschiol.

Effektiver und flexibler: DRK rät zu Geldspenden Während der privat organisierte Hilfstransport von Iwana Muschiol auf große Unterstützung trifft, gehen große Hilfsorganisationen mit der Frage nach Sachspenden eher defensiv um. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Lehrte etwa plant keine derartige Sammelaktion für die Ukraine. Unkoordiniert Hilfsgüter zu sammeln sei nicht unbedingt zielführend, meint der Vorsitzende des Lehrter Ortsvereins, Achim Rüter. Das könne enorme Probleme bei der Logistik ergeben. Schließlich sei es nicht damit getan, Sachspenden entgegenzunehmen. Diese müssten auch sortiert werden. Und leider habe man bei Sammelaktionen für Flüchtlinge in den Jahren 2015 und 2016 auch unangenehme Erfahrung mit der Abgabe von unbrauchbaren Gegenständen gemacht, die man habe entsorgen müssen, meint Rüter. Auch Anton Verschaeren, Vorstandsvorsitzender des DRK der Region Hannover, rät von der unkoordinierten Sammlung von Sachspenden ab. Der Bedarf an humanitärer Hilfe für die Menschen der Ukraine sei zwar immens, und man wisse auch um den Wunsch der Menschen in Deutschland, Unterstützung zu bieten, doch seien „Geldspenden tatsächlich in der gegenwärtigen Lage die beste und wirkungsvollste Art, um humanitäre Hilfe zu leisten“. Gleichwohl sei es überwältigend zu sehen, wie schnell und engagiert die Zivilgesellschaft in Deutschland zu helfen bereit sei. Das treffe auf Privatpersonen, Initiativen und auf alle Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen beim DRK zu. Geldspenden seien allerdings gegenüber Sachspenden „wesentlich effektiver“ und könnten flexibel eingesetzt werden. „Damit lässt sich die humanitäre Hilfe gezielter an die jeweiligen Bedarfslagen anpassen“, meint Verschaeren.

Ukraine-Krieg: Flüchtlinge warten bis zu 20 Stunden im Schnee

Wie es derzeit an der Grenze zur Ukraine aussieht, weiß die Lehrterin von einem Bekannten. Der habe ihr auch gesagt, wie und wo sie die Spenden am besten übergebe, damit diese auch bei den Bedürftigen ankommen. Die Flüchtlinge – Frauen, Kinder, Männer über 60 und unter 18 Jahren dürfen ausreisen, die anderen Männer müssen bleiben und ihr Land verteidigen – kämen über die Grenze nach Polen, beschreibt Muschiol. Aber sie müssten zum Teil lange warten, bis zu 20 Stunden. Kalt sei es dort, es schneie, Hilfe tue dringend not.

Auf dem Rückweg wollen die Muschiols auch eine Familie mit nach Deutschland nehmen. „Dazu werden wir dort mit den Frauen sprechen, denn nicht alle wollen nach Deutschland. Viele wollen auch in der Nähe der Ukraine bleiben, um schneller zurück in die Heimat zu kommen“, sagt sie.

Der Spendenstrom reiß nicht ab. Quelle: Sandra Köhler

Das bange Warten auf Nachricht von einem Freund

„Wir waren erst vor zwei Wochen in Kiew“, sagt Muschiol und schüttelt noch immer ungläubig den Kopf. „Eine wunderschöne, lebendige Stadt mit tollen Menschen.“ Dass dort jetzt der Krieg tobe, sei geradezu surreal. „Selbst unsere ukrainischen Bekannten haben nicht damit gerechnet, dass der Krieg kommt“, sagt die Lehrterin. Per Telefon und Internet stehe sie in Kontakt mit einem guten Freund aus der Ukraine. Dessen Heimatort und sein Haus seien zerstört. Unterschlupf habe er im Keller seiner Eltern gefunden. „Wir bangen jeden Tag, ob er noch lebt“, sagt die Lehrterin. „Wir haben abgesprochen, er soll einfach ein Zeichen, einen Buchstaben schicken. So wissen wir wenigstens: Er lebt noch.“

Von Sandra Köhler