Etwa eine Million Menschen aus der Ukraine fliehen aktuell vor dem Krieg in ihrem Heimatland. Einige davon werden vermutlich auch in Lehrte Zuflucht suchen. Auf diese Situation bereiten sich die Stadtverwaltung und das Netzwerk „Lehrte hilft“ seit einigen Tagen gezielt vor. Nun schaltet das Rathaus eine zentrale E-Mail-Adresse frei, unter der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilfsangebote machen können. Insbesondere wird Wohnraum für die Geflüchteten gesucht. „Lehrte hilft“ koordiniert unter anderem die Angebote für Sachspenden und mögliche Dolmetscherdienste.

Aktuell habe die Stadt noch freie Wohnraumkapazitäten in eigenen Gebäuden, heißt es in einer Mitteilung von Donnerstagmittag aus dem Rathaus. In den vergangenen Tagen hätten aber auch schon eine ganze Reihe von Menschen angerufen, um freien Wohnraum anzubieten. Das reiche von der leer stehenden Wohnung bis hin zu einzelnen Zimmern, sagt Fabian Nolting, Sprecher der Verwaltung. Zudem sollen einige Menschen aus der Ukraine bereits jetzt im Stadtgebiet untergekommen sein, sagt er. „Denn auch in Lehrte bestehen private und familiäre Beziehungen zu Menschen aus der Ukraine.“

Stadt will schnell und flexibel reagieren können

Nun wolle man aber sehr koordiniert vorgehen, um möglichst schnell und flexibel auf die Ankunft möglicher Flüchtlinge reagieren zu können. „Ob und wie viele Menschen tatsächlich in Lehrte ankommen werden, kann aktuell aber noch nicht seriös eingeschätzt werden“, betont der Sprecher. Doch wer die Möglichkeit habe und bereit sei, Menschen aus der Ukraine bei sich aufzunehmen, kann sich direkt an die Stadt Lehrte wenden, die Angebote zunächst intern sammelt. Dafür steht nicht nur die zentrale Telefonnummer der Stadtverwaltung, (05132) 5050 zur Verfügung, sondern auch die E-Mail-Adresse ukrainehilfe@lehrte.de.

Die Stadt bekomme zudem derzeit viele Angebote für Sachspenden, heißt es. Diese Angebote koordiniert nun das Ehrenamtsnetzwerk „Lehrte hilft“. Dort werde das Thema Spenden nun zentral bearbeitet, sagt Nolting. Ansprechpartner bei „Lehrte hilft“ ist Netzwerkkoordinator Issa Assaf. Zu erreichen ist er per E-Mail an die Adresse lehrte.hilft@drklehrte.de, die Handynummer (0178) 8506373 oder über die Internetseite von „Lehrte hilft“. Auch eine Liste mit potenziellen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern soll dort erstellt werden. „Besonders freuen wir uns über Menschen mit einschlägigen Sprachkenntnissen, also in Russisch, Ukrainisch und vielleicht auch Polnisch“, heißt es in einer Mitteilung von „Lehrte hilft“.

Keine Entgegennahme von Sachspenden

Bei den Sachspenden agiert das Netzwerk derzeit noch zurückhaltend. Die Helfer wollen Angebote zunächst erfassen. „Im Laufe der Zeit werden wir sehen, was konkret benötigt wird“, teilt das Netzwerk mit. Derzeit könne man keine Sachspenden direkt entgegennehmen. Dafür fehlten die Lagerkapazitäten.

Die aktuell am dringendsten benötigte Spendenform sei ohnehin die Geldspende, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Wer hierzu bereit ist, kann sich an die bekannten Organisationen wenden, die vor Ort die notwendige Erstversorgung sicherstellen und auf Geldspenden dringend angewiesen sind.“ Unter anderem sind dies das DRK, Ärzte ohne Grenzen, Ein Herz für Kinder, die Caritas und Unicef.

„Lehrte hilft“ reaktiviert Montagscafé und Stammtisch

„Lehrte hilft“ bereitet indes schon weiterführende Hilfsangebote vor. Am 14. März soll das sogenannte Montagscafé starten und regelmäßig in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im DRK-Zentrum an der Ringstraße stattfinden. Dort sollen Menschen miteinander in Kontakt kommen. Es geht um erste Gespräche, grundlegende Informationen, Kennenlernen, gegenseitige Hilfe und einfaches Miteinander“, wirbt „Lehrte hilft“. Zudem sei ein Neustart für den „Stammtisch international“ in den Räumen der Bahnhofsmission an Gleis 11 geplant. Einen konkreten Termin dafür gebe es aber noch nicht.

Von Achim Gückel