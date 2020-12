Lehrte/Ahlten

Seit rund vier Jahren erhitzt die überbordende und regelmäßig illegale Müllentsorgung auf der Wertstoffinsel am Westring in Lehrte die Gemüter. Bis zum Ende des Jahres sollte es dort eigentlich eine Radikallösung geben: Geplant waren die Beseitigung der Papiermüllcontainer und der Umbau des gesamten Platzes. Doch daraus wird vorerst nichts – und zwar weil die CDU-Mehrheit im Ortsrat von Ahlten etwas gegen die mögliche Alternative zur Wertstoffentsorgung am Westring hat. Dafür sollte nämlich das Gelände der ehemaligen Schwanenburg an der Ahltener Straße ins Auge gefasst werden. Das gehört allerdings zur Gemarkung Ahlten.

Anfang Oktober war man sich im Umweltausschuss der Stadt noch über die Umgestaltung des Sammelplatzes am Westring über die Parteigrenzen hinweg einig gewesen. Doch im Rat der Stadt, der das Thema jetzt endgültig absegnen sollte, legten die Christdemokraten eine Vollbremsung hin. Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens meldete noch Beratungsbedarf an – was ihm selbst „ein wenig unangenehm“ sei, wie er zugab. Aber im Umweltausschuss habe man seinerzeit „nicht richtig aufgepasst“. Denn der bisher vorgelegte Plan, wie das Dauerproblem am Westring zu lösen sei, sei auch „zu kurz gesprungen“, betonte Deneke-Jöhrens.

Frühestens im Februar gibt es einen Beschluss

Denn dieser berücksichtige nicht, dass auf dem Werstoffsammelplatz an der Schwanenburg eine mindestens ebenso problematische Situation entstehen könnte wie am Westring. An der Schwanenburg sei das Gelände nur schwer einsehbar und daher kaum zu kontrollieren. Der Rat gab dem Wunsch der CDU-Fraktion statt, das Thema nun erneut im Umweltausschuss zu besprechen. Damit ist der Beschluss bis mindestens in den Februar vertagt.

Wird das Problem nur verlagert? Eine Mehrheit im Ortsrat Ahlten will keine zusätzlichen Papiercontainer auf dem Schwanenburggelände. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Deneke-Jöhrens führte auch auch das Votum ins Feld, das es unlängst im Ortsrat Ahlten gab. Dort hatte die CDU, die in dem Gremium die Mehrheit hat, gegen den Plan mit dem Rückbau des Wertstoffsammelplatzes am Westring gestimmt – ebenfalls mit Hinweis auf die Situation an der Schwanenburg. Dieses Gelände an der Ahltener Straße am Lehrter Ortseingang gehört zwar gefühlt zur Kernstadt, es befindet sich aber tatsächlich in der Gemarkung Ahlten, die bis zum rund 100 Meter östlich des Schwanenburggeländes gelegenen Grenzgraben reicht. Somit ist auch der Ahltener Ortsrat für den ganzen Vorgang zuständig.

Ortsbürgermeisterin verteidigt Veto aus Ahlten

Einig war man sich im Ortsrat bei der Sache allerdings auch nicht. Den fünf Ablehnungen des Konzepts von der CDU standen laut Ortsbürgermeisterin Heike Koehler drei Zustimmungen von SPD und dem Vertreter der Grünen gegenüber. Der Vorschlag mit dem Rückbau des Containerstandorts am Westring war ursprünglich aus den Reihen der Lehrter Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke gekommen.

Christdemokratin Koehler verteidigt nun die Empfehlung des Ortsrats. Die Situation am Westring in Lehrte sei zwar wirklich untragbar, doch bevor dort der Rückbau beginnt, müsse ein in alle Richtungen abgestimmtes Konzept für alternative Containerstandorte her. „Aber wir wollen das nicht an der Schwanenburg“, stellte Koehler klar. Denn dort sei in Sachen illegaler Müllentsorgung keine soziale Kontrolle möglich. Zudem wolle der Ahltener Ortsrat das Gelände naturnah aufwerten und nicht mit Abfallcontainern zustellen.

„Mehr Kontrolle, mehr restriktives Ahnden“

„Die Aufgabe eines Müllsammelplatzes, ohne ein schlüssiges Konzept erstellt zu haben, ist für uns rein plakatives Handeln“, meint Koehler. Das Problem werde damit bestenfalls verlagert, aber nicht gelöst. Der Vermüllung im Stadtgebiet könne man mithin nur durch vermehrte soziale Kontrolle und das restriktive Ahnden des ordnungswidrigen Handelns begegnen.

SPD-Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann, die seit Jahren die Vermüllung am Westring dokumentiert und gegen das Übel ankämpft, betonte im Rat erneut, dass man „dem enthemmten Abladen von Müll“ am Westring ein Ende setzen müsse. „Es stinkt den Anwohner dort“, sagte sie und sprach von einem „unhaltbaren Zustand“. Das Gelände an der Schwanenburg als Alternative ins Auge zu fassen sei nur ein Vorschlag gewesen. Das schließe andere Lösungen nicht aus.

Von Achim Gückel