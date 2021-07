Sievershausen

Chillen, Musik hören, Tischtennis spielen, basteln, backen, kochen, quatschen: All das wollen Kinder und Jugendliche in Sievershausen auch künftig in einem städtischen Jugendtreff machen können. Doch wo dieser Treff angesiedelt sein könnte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Das sind zwei der Ergebnisse einer groß angelegten Onlineumfrage unter jungen Sievershäusern und Sievershäuserinnen. Weitere Erkenntnis: Ein Umzug des Treffs von der Schule in das Haus der Vereine an der Oelerser Straße ist keine Option.

Die Diskussion über die Zukunft des Jugendtreffs in Sievershausen dauert schon mehr als ein Jahr. Ausgelöst wurde sie durch die Ansage, dass die Grundschule, wo der Treff derzeit noch untergebracht ist, wegen steigender Schülerzahlen bald mehr Räume braucht. Wohin also mit dem Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche? Und was sind die Wünsche der Kinder und Jugendlichen?

Der Jugendtreff soll unbedingt bleiben

Um diese Fragen zu beantworten, hat es unlängst die Umfrage gegeben, an der sich 42 Kinder und Jugendliche beteiligten. Sechs Jungen und Mädchen waren anschließend in einer sogenannten Zukunftswerkstatt dabei, um die Ergebnisse zu vertiefen. Bei der Befragung hätten sich nahezu alle Beteiligten für den Erhalt eines Jugendtreffs im Ort starkgemacht, sagte Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile jetzt im Jugendhilfeausschuss. Unentschieden seien sie aber bei der Frage nach dem Standort. 56 Prozent der Beteiligten sagten, der Treff solle an der Schule verbleiben, 44 plädierten für einen Umzug an einen anderen Ort im Dorf.

Bei der Frage nach dem konkreten Angebot in dem Treff gingen die Angaben weit auseinander. Weit vorn lag laut Esdaile der Wunsch nach Möglichkeiten zum chillen, klönen, backen und kochen. Spiel und Bewegung im Freien, ein Platz für Lagerfeuer und eine Gelegenheit zum Klettern seien aber ebenso wichtig.

Aktivitäten im Freien sind gewünscht

„95 Prozent sagten ja zu einem Außengelände“, betonte die Jugendpflegerin. Dem Wunsch müsse man in künftigen Angeboten unbedingt nachkommen. Manche Wünsche der Kinder und Jugendlichen seien aber sicher kaum umsetzbar – etwa jene nach einem Pool, einem Volleyballfeld oder einem großen Trampolin.

Wichtig sei es jedoch, die aktuelle „Kommen-und-Gehen-Struktur“ im Sievershäuser Jugendtreff zu berücksichtigen, meit Esdaile. Feste Cliquen gebe es kaum. Nun werde man auf der Basis der Ergebnisse aus der Umfrage und der Zukunftswerkstatt ein Konzept für die Zukunft des Sievershäuser Jugendtreffs erarbeiten. Möglicherweise könnten sich bei der Einrichtung einer Mensa an der Grundschule neue Möglichkeiten ergeben, meinte die Jugendpflegerin.

Ein Umzug des Treffs ins Haus der Vereine an der Oelerser Straße schließe sich aber endgültig aus. Dort fehle nicht nur ein Außengelände, sondern auch die Möglichkeit, eine Küche einzubauen. Der Plan für den Umzugs in das Gebäude hatte schon im vergangenen September den entscheidenden Dämpfer bekommen. Die nötigen Umbauten im Bereich des Brandschutzes würden dort Kosten im sechsstelligen Bereich verursachen, hatten Experten errechnet. Die Stadt hatte zunächst nur 50.000 Euro veranschlagt.

Von Achim Gückel