Wenn alles läuft, wie es sich das Stadtmarketing und die Stadt Lehrte vorstellen, wird die Szenerie am Sonntag, 27. September, in Lehrte so aussehen: Hunderte von Menschen flanieren durch die City, shoppen in Geschäften und sehen sich eine Ausstellung von Kunsthandwerkern im Kurt-Hirschfeld-Forum an. Die Genehmigung des Fachdiensts Ordnung der Stadt Lehrte für den geplanten verkaufsoffenen Sonntag liegt seit dieser Woche vor. Das zuständige Team bei der Region Hannover, welches über die Einhaltung der Corona-Verordnungen bei Veranstaltungen wacht, hat ebenfalls zugestimmt.

Trotzdem hängt die Aktion, die die erste ihrer Art in diesem Jahr in Lehrte wäre, noch an einem dünnen Faden. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hält die Sonntagsöffnung für unzulässig und hat das auch schriftlich mitgeteilt. Sie behält sich eine gerichtliche Prüfung vor und könnte die Aktion somit noch stoppen. Erst im März dieses Jahres hatte Verdi ein Veto gegen den damaligen verkaufsoffenen Sonntag unter dem Motto „Frühlingserwachen“ eingelegt. Letztendlich war die Sonntagsöffnung aber dem Corona-Lockdown zum Opfer gefallen.

Stadt: Sonntagsöffnung ist Mittel gegen Krise im Einzelhandel

Die Stadt Lehrte sieht indes im verkaufsoffenen Sonntag am 27. September ein absolutes Muss und geht damit auf Konfrontationskurs zu Verdi. In einer vierseitigen Stellungnahme erläutert sie unter anderem, welche Bedeutung solch eine Aktion für den lokalen Einzelhandel habe. Dieser stehe durch Corona vor einer existenziellen Herausforderung und müsse gestützt werden. Der Corona-Shutdown habe das Kaufverhalten vieler Menschen verändert. Der Onlinehandel habe in dieser Zeit enorm an Boden gewonnen. Die Sonntagsöffnung sei ein gutes Instrument, den stationären Handel in der Krise zu stärken und damit auch einer drohenden Verödung der Innenstadt vorzubeugen.

Die Konsumenten könnten sich zudem „davon überzeugen, dass das Einkaufen im stationären Einzelhandel sicher ist und es auch aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregeln keinen Grund gibt, auf das Einkaufserlebnis in der Innenstadt zu verzichten und auf den Onlinehandel auzuweichen“. Ein verkaufsoffener Sonntag könne mithin zur Beschäftigungssicherung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen im Einzelhandel beitragen, meint die Stadt. Auch die Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse der Belebung der Stadt und dem stets von Verdi betonten Gebot des Sonntagsschutzes habe man vorgenommen. Im Ergebnis überwiege das öffentliche Interesse gegenüber einem auch für Angestellte im Einzelhandel arbeitsfreien Sonntag, lautet die Argumentation aus dem Lehrter Rathaus.

Mehr als 40 Aussteller wollen Hobbykunst zeigen

Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag ist die zweitägige Hobbykunstausstellung „ Lehrte kreativ“ am 26. und 27. September im Kurt-Hirschfeld-Forum. Diese öffnet am verkaufsoffenen Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihre Türen, steht aber unter Corona-Abstands- und Hygieneregelungen. Laut Sonja Truffel, Geschäftsführerin des Stadtmarketings, stehen die Aussteller geradezu Schlange, um nach langer Zeit ohne derartige Veranstaltungen im Lehrter Forum einen Stand aufbauen zu können. Mittlerweile seien mehr als 40 Künstler dabei.

Ursprünglich hatte das Stadtmarketing den verkaufsoffenen Sonntag am 27. September auch mit einer Reihe von weiteren Aktionen in der Innenstadt aufwerten wollen. Dieses Konzept hatte die Region Hannover mit Blick auf die Corona-Pandemie jedoch abgelehnt. Dieses sei wie ein Stadtfest zu werten, und so etwas sei nach den derzeit gültigen Verordnungen verboten, lautete die Begründung.

Gibt es weitere verkaufsoffene Sonntage?

Weitere verkaufsoffene Sonntage sind in Lehrte in diesem Jahr für den 4. Oktober und den 8. November geplant. Ob sie wirklich stattfinden können, ist laut Truffel aber noch offen. Die Abstände zwischen den Aktionen seien möglicherweise zu kurz. „Ich muss noch prüfen, wie die Meinung dazu unter den Händlern ist“, sagt die Geschäftsführerin.

Von Achim Gückel