Lehrte

Historischer Moment für die Lehrter Ortsfeuerwehr. Mit Sack und Pack ist die Truppe jetzt in ihre neue, hochmoderne Feuerwache umgezogen. 70 Aktive halfen dabei mit – und die Feuerwehrleute krönten ihren Umzug noch mit einem Marsch in Formation, gefolgt von sämtlichen Einsatzfahrzeugen, vom Alt- in den Neubau. Weil zwischen diesen beiden Gebäuden nur wenige Meter liegen, und eine Marschformation auf einer so kurzen Distanz nicht wirkt, wählten die Feuerwehrleute einen Umweg über die Schützenstraße und den Aligser Weg – und sie filmten die Aktion sogar.

Endlich ausreichend Platz für alle Wagen: Ein Blick in die neue Fahrzeughalle der Lehrter Ortsfeuerwehr. Quelle: Achim Gückel

„So etwas macht man wirklich nicht alle Tage“, sagt Stadtbrandmeister Jörg Posenauer ein paar Tage nach dem Umzug in die neue Wache.Mittlerweile sei der Neubau in vollem Betrieb. Zwei Einsätze habe die Ortsfeuerwehr der Kernstadt auch schon von dort aus gefahren. „Man hat beim Einzug in die neue Wache in vielen Gesichtern ein Lächeln gesehen“, fügt Lehrtes Ortsbrandmeister Marc Wilhelms hinzu.

Zur Galerie 70 Einsatzkräfte, ein halber Tag Arbeit: Die Lehrter Ortsfeuerwehr ist umgezogen.

70 Aktive schleppen sechs Stunden lang

Er hatte für seine Truppe eigens einen Sonderdienst zwecks Umzug angesetzt. Sechs Stunden habe es gedauert, um alle Ausrüstungsgegenstände ins neue Domizil zu schaffen. Seitdem beginne die Eingewöhnungsphase in neuer Umgebung, die sicher noch eine ganze Weile dauern werde. „Es ist noch etliches zu tun in der neuen Wache, aber die Einsatzbereitschaft ist vollständig gegeben“, versichert Posenauer. Und Wilhelms ergänzt, dass sich noch einige Abläufe neu einspielen müssten und man auch noch allerhand herrichten müsse. „Bis alle Bilder hängen, vergeht noch ein bisschen Zeit“, sagt er schmunzelnd.

Ortsbrandmeister Marc Wilhelms freut sich über die großzügig bemessenen Umkleideräume. Quelle: Achim Gückel

Entscheidend ist aber etwas anderes: Die Lehrter Ortsfeuerwehr hat jetzt ein Gebäude, dass den „Anforderungen an eine Schwerpunktwehr erfüllt“. So formuliert es jedenfalls Stadtbrandmeister Posenauer. Endlich gebe es in der Fahrzeughalle genug Platz, sodass die Einsatzkräfte dort aus- und einstiegen dürfen. Denn dass war in der alten Halle wegen der Enge und aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Auch für das neue Wechselladerfahrzeug, das wegen seiner Größe nicht in die alte Halle passte, habe man nun endlich genug Platz. Bisher war es bei der Feuerwehr in Hämelerwald untergestellt und dorthin quasi ausgeliehen gewesen.

„Endlich ordentliche Sanitärräume“

Überhaupt ist an der neuen Feuerwache alles sehr viel größer, als es die Lehrter Feuerwehrleute bisher gewohnt sind. Ortsbrandmeister Wilhelms freut sich zum Beispiel über die großzügig gestalteten Umkleide- und Sanitärräume. Diese hatten sich im Altbau Männer und Frauen teilen müssen. „Und wir haben nun endlich ordentliche, für die Geschlechter getrennte Sanitärräume“, fügt Posenauer hinzu, der im zweiten Stock des Neubaus nun sein eigenes Büro hat. Ebenso befinden sich darin Gemeinschafts- und Besprechungsräume sowie eine kleine Küche und ein Materiallager.

Noch sei in der neuen Lehrter Feuerwache allerhand zu tun, sagt Posenauer. Die begleitende Arbeit, welche er sowie eine Gruppe von Fachleuten während der Bauphase geleistet habe, sei zuletzt „exorbitant“ gewesen. Nun aber überwiege bei allen die Freude über den Umzug in den Neubau.

Wird demnächst abgerissen: Die alte Feuerwache aus dem Jahr 1982. Quelle: Achim Gückel

Abrissparty und Tränen im Knopfloch

Ein paar kleine Tränen im Knopfloch über den Verlust des gewohnten Umfeld sei bei manchem Lehrter Feuerwehrmann und mancher Feuerwehrfrau indes auch dabei. Zum Abschied vom alten Domizil gibt es daher sogar noch eine kleine „Abrissparty“, wie es Wilhelms formuliert. Auch die Zeitkapsel im Grundstein wolle man noch bergen. Schon in den kommenden Wochen soll das Gebäude, das im Jahr 1982 gebaut wurde, abgerissen werden. Dann beginnt der zweite Bauabschnitt des Millionenprojekts an der Schützenstraße, in dem bis zum Sommer 2020 unter anderem der benachbarte Baubetriebshof der Stadt umgestaltet werden soll.

Die modernste Feuerwache weit und breit Dem Bau der neuen Lehrter Feuerwehrwache auf dem 24.000 Quadratmeter großen städtischen Gelände zwischen Schützenstraße und Aligser Weg gingen lange Diskussionen und Planungen voraus. Schon vor rund zehn Jahren gab es die ersten Überlegungen für einen Neubau. So richtig in Gang kam die Sache aber erst im Herbst 2014 mit ersten politischen Grundsatzdebatten. Im Mai 2017 bekam ein Generalunternehmer den Auftrag, das Millionenprojekt in einem Verfahren der öffentlich-privaten Partnerschaft zu erstellen. Im Herbst 2017 begannen die Bauarbeiten, die nach dem Fund von Altlasten im Erdreich sowie eisenhaltigem Wasser aber zunächst ausgebremst wurden. Auch zuletzt gab es noch leichte Verzögerungen im Bauablauf. Ursprünglich hatte die Feuerwehr schon im Juli in den Neubau einziehen sollen. Jetzt ist die neue Lehrter Feuerwache, die als die modernste weit und breit gilt, weitgehend fertig. Sie verfügt unter anderem über zwei 40 Meter lange und mit 4,50 Meter hohen Rolltoren versehene Fahrzeughallen – eine für die Lehrter Ortsfeuerwehr und eine für die Sonderfahrzeuge der Stadtfeuerwehr. Im zweiten Bauabschnitt, der jetzt in Angriff genommen werden soll, werden zunächst die alte Feuerwache sowie ein altes Wohnhaus an der Schützenstraße und die sogenannte Taucherhalle im vorderen Bereich des Geländes abgerissen. Dann bekommt der Baubetriebshof neue Werkstätten und eine 660 Quadratmeter große Halle. Mitte 2020 soll das gesamte Projekt dann erledigt sein.

Von Achim Gückel