Lehrte

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Dienstagnachmittag eine Wand an der Straße Alter Bahndamm in Lehrte mit schwarzer Farbe beschmiert hat.

Nach Angaben der Beamten sprühte der Unbekannte zwischen 15 und 16 Uhr sein Namenskürzel, sogenannte Graffiti-Tags, gleich dreimal an einen Übergang zur Feldmark am südlichen Ende der Straße.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper