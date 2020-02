Lehrte

Viel Ärger und Kosten für die Stadt Lehrte: Das haben die großflächigen Graffiti in den beiden Treppenhäusern des Lehrter Parkhauses verursacht.

„Es ist unfassbar, die Treppenaufgänge wurden vor zwei Wochen erst frisch gestrichen“, sagt Frank Wersebe, Geschäftsführer der Lehrter Wohnungsbaugesellschaft (LW). Die LW ist eine Tochter der Stadt Lehrte und betreibt das Parkhaus an der Poststraße. Am vergangenen Wochenende haben dort unbekannte Täter in zwei Etagen schwarze Schriftzüge an die Wände gesprüht. Auch die Türen zum Parkdeck und die des Fahrstuhls ließen sie nicht aus. „Es ist wirklich sehr ärgerlich“, so Wersebe.

Die beiden Treppenhäuser im Lehrter Parkhaus wurden mit Graffiti beschmiert. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Um den Schaden zu beheben, rechnet Wersebe mit Kosten von mehr als 5.000 Euro. Die Malerarbeiten will die Lehrter Wohnungsbaugesellschaft jetzt ausschreiben. „Aber bis das Verfahren durch ist und die Wände letztlich überstrichen werden können, kann es ein paar Wochen dauern“, sagt der LW-Geschäftsführer. Die Täter würden mit ihrem Verhalten allen Lehrtern schaden, denn die Kosten für die Arbeiten werden aus dem Stadtsäckel bestritten. „Letztlich zahlen dafür nun alle Steuerzahler in Lehrte“, so Wersebe.

LW-Geschäftsführer setzt Belohnung aus

Bei der Lehrter Polizei hat er bereits Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. „Die Ermittlungen laufen noch“, bestätigt Ermittlungschef Mario Mantei. LW-Geschäftsführer Wersebe hofft nun auf Hinweise der Bevölkerung und setzt für die Ergreifung der Täter sogar eine Belohnung von 500 Euro aus.

Es ist nicht der erste Vandalismus-Vorfall im Parkhaus Lehrte. Zuletzt konnten allerdings Aufnahmen der Kameras im Parkhaus die Täter überführen.

Lesen Sie auch

Von Patricia Oswald-Kipper