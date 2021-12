Steinwedel

In Steinwedel ist am späten Mittwochabend offenbar der Ärger über eine Parksituation eskaliert. Dabei haben ein oder mehrere bislang Unbekannte gegen 22.30 Uhr auf der Dorfstraße mit einer Kleinkaliberwaffe auf ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto geschossen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte wurde dabei die Heckscheibe eines orangefarbenen VW Tiguans getroffen, die daraufhin splitterte. Auch an einem Kotflügel wurde der Lack durch ein Projektil beschädigt – und sogar das Wohnhaus der Geschädigten wurde getroffen: Ein Schuss oder ein Querschläger trafen eine Fensterscheibe. Jetzt sucht die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem oder den Tätern. Verletzt wurde aber niemand.

Es habe sich aber nicht um eine scharfe Waffe gehandelt, erläutert Kriminalhauptkommissar Philipp Guttack. Vermutlich sei es eine Luftpistole oder Luftgewehr gewesen, die mit sogenannten Diabolo-Projektilen geladen werden, wie sie auch Sportschützen benutzen. Sie haben nicht so eine hohe Durchschlagskraft wie Kugeln. Die Scheibe des Wohnhauses sei deshalb nicht durchschossen worden, sondern nur gesprungen und muss jetzt ausgetauscht werden. Eine konkrete Gefahr für Personen habe nach derzeitigem Ermittlungsstand aber nicht bestanden. Den Schaden am Auto und dem Fenster schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.

Fahndung erfolglos

Vermutlich seien zwei Schüsse abgegeben worden, sagt Guttack. Im Dunkeln hätten die eingesetzten Beamten jedoch keine der 4,5 Millimeter großen Projektile gefunden. Wegen des Schusswaffengebrauchs hatte die Polizei sofort eine Fahndung eingeleitet. Zwei Streifenwagen waren im Einsatz, zudem wurden noch zusätzliche Kräfte aus Burgdorf angefordert. Die Suche blieb dennoch erfolglos. Nach Angaben des Lehrter Kommissariats gebe es in der Dorfstraße schon seit Längerem immer wieder Ärger um die Parksituation. Der Besitzer des VW Tiguan habe sein Fahrzeug jedoch regelkonform abgestellt – dies scheint offenbar dennoch jemanden zu stören.

Weil bislang keine Hinweis auf den oder die Täter vorliegen, bittet die Polizei Lehrte mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn