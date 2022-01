Arpke

Gullydeckel weg: Das gibt auch dem Polizeikommissariat Lehrte Rätsel auf. Nach dessen Angaben hatte ein 40-jähriger Autofahrer am Freitagvormittag gegen 11.20 Uhr bemerkt, dass in der Straße Am Schützenplatz in Arpke am Fahrbahnrand die Abdeckung an einer Stelle des Kanalschachts fehlte. Er war mit seinem Mercedes GLK 220 vorher über die ungesicherte Öffnung gefahren. Laut den Ermittlern haben Unbekannte den Gullydeckel vermutlich zwischen Donnerstag, 18.45 Uhr, und Freitag, 11.20 Uhr, ausgehoben und gestohlen. Der Bauhof der Stadt Lehrte hat den fehlenden Gullydeckel ersetzt und damit schnell die Gefahrenstelle beseitigt. Ob an dem betroffenen Auto ein Schaden entstanden sei, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise sind unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Lehrter Wache möglich.

Erst im Oktober hatten Einbrecher mit einem Gullydeckel als Wurfgeschoss das Fenster eines Firmengebäudes an der Straße Zum Blauen See in Lehrte eingeworfen und unter anderem einen Laser-Entfernungsmesser, mehrere Handwerkerjacken, Lebensmittel und Kaffee gestohlen.

Von Oliver Kühn