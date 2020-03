Lehrte

Auf Baumaterial und Werkzeuge hatten es Diebe in Lehrte abgesehen: Sie brachen dafür in der Nacht zu Dienstag zunächst einen Bürocontainer an der Straße Richtersdorf auf. Dort entwendeten sie laut Polizei die Schlüssel zu weiteren Baucontainern. Aus den Containern entwendeten die unbekannten Täter Kupferkabel, ein Stromaggregat und verschiedene Werkzeuge.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 4.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Lehrter Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (05132)8270 entgegen. pos

Von Patricia Oswald-Kipper