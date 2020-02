Lehrte

Beim Versuch, einen Honda aufzubrechen, sind am Donnerstag am Beethovenring in Lehrte unbekannte Täter gescheitert. Laut Polizei versuchten sie, die Fahrertür des Honda mit einem unbekannten Gegenstand aufzuhebeln. Dabei scheiterten sie. Die Höhe des Schadens an dem Fahrzeug ist nach Angaben der Polizei bislang unklar. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 15 Uhr. Hinweise nimmt das Kommissariat in Lehrte unter der Telefonnummer (05132)8270 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper