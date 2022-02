Lehrte

Ein Lehrter, der seinen Ford Focus an der Dürerstraße in Lehrte parkte, hat einen Schaden von rund 1000 Euro zu beklagen. Wie die Polizei jetzt erst jetzt mitteilte, fand der Halter sein Auto bereits am Donnerstag gegen 18.30 Uhr völlig zerkratzt am Straßenrand vor.

Nach Angaben der Beamten hatten Unbekannte die Motorhaube mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (05132)8270

Von Patricia Oswald-Kipper