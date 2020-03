Lehrte

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Sonnabend an der Straße Am Sülterberg beim Aus- oder Einparken einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Der Besitzer des weißen VW Golf Sportsvan entdeckte den Schaden an seinem Fahrzeug erst am Sonnabendmorgen gegen 10 Uhr. Ein Auto hatte beim Ein- oder Ausparken seinen Wagen an der Vorderseite gerammt. Dabei ist nicht nur das vordere Kennzeichen verbogen, sondern auch der Parksensor durch den Aufprall beschädigt worden.

Die Höhe des Schadens ist laut Polizei noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich im Kommissariat an der Osterstraße unter der Telefonnummer (05132) 8270 zu melden. pos

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie hier:

Von Patricia Oswald-Kipper