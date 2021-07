Lehrte

Das Polizeikommissariat Lehrte ermittelt in einem weiteren Fall von Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte am Donnerstag einen an der Bahnhofstraße in der Nähe der Geschäftszeile abgestellten Smart beschädigt. Anschließend entfernte der oder die Unbekannte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall muss sich in der Zeit zwischen 5.30 und 16 Uhr abgespielt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Lehrte unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn