Lehrte

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr in der Lehrter City auf dem Parkplatz am E-Center einen Unfall verursacht hat.

Laut Angaben der Polizei rammte der unbekannte Fahrer einen dort abgestellten grauen Kastenwagen der Marke Daimler an der Beifahrerseite. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

1400 Euro Schaden bei Unfall am E-Center in Lehrte

Den Schaden durch die Beule und den Lackschaden an dem Kastenwagen schätzt die Polizei auf 1400 Euro.

Die Polizeibeamten ermitteln nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich im Lehrter Kommissariat unter der Telefonnummer (05132) 8270 zu melden.

Von Patricia Oswald-Kipper