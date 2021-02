Lehrte

Zwei Unfälle mit Blechschäden und ein polnischer Sattelzug, der wegen Schnee und Eis auf der Germaniastraße ins Rutschen geriet: Das ist die Bilanz der Polizei in Lehrte für den Montagnachmittag und -abend. Dabei gab es keine Verletzten.

Der Vorfall mit dem Lastzug ereignete sich nach Auskunft der Polizei gegen 18 Uhr. Wie es dazu kam, dass das Gespann ins Rutschen geriet, dann quer zur Fahrbahn stehen blieb und zunächst nicht mehr vom Fleck kam, ist unklar. Gegen 19.15 Uhr hatte der Fahrer seinen Sattelzug wieder flott, so lange musste auch die Germaniastraße gesperrt werden. Schäden entstanden keine.

Unfälle auf Marktstraße und Steinstraße

Gegen 15.50 Uhr war auf der Steinstraße ein Mercedes Vito mit einem 21-Jährigen am Steuer ins Rutschen geraten und gegen einen geparkten Audi A8 gestoßen. Der Aufprall war laut Polizeiangaben so heftig, dass die Airbags des Mercedes auslösten. Bei der Untersuchung des Fahrzeugs wurde ein Achsbruch festgestellt. Ein Abschleppfahrzeug musste den Wagen abtransportieren. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Durch den Aufprall wurde die gesamte linke Fahrzeugseite des Audi zerkratzt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Gegen 22 Uhr gab es einen Crash an der Marktstraße. Dort verlor ein 37-Jähriger die Kontrolle über seinen VW Bora. Der Wagen rutschte von der glatten Straße gegen einen geparkten Mercedes und dann in einen Schneehaufen. Auch in diesem Fall ist die Höhe des Schadens unklar. An den Reifen des VW stellten Polizeibeamte einen entscheidenden Mangel fest: Sie hatten ein zu geringes Profil.

Von Achim Gückel