Lehrte

Dieses Gefährt war wohl zu groß: Mit seinem vollbeladenen Anhänger ist ein 36 Jahre alter Ford-Fahrer am Donnerstag auf der Ahltener Straße gegen einen vorbeifahrenden Polo geprallt. Nach Angaben der Polizei war der Anhänger mit Holzlatten bepackt, die hinten aus dem Anhänger hinausragten. Damit wollte der 36-Jährige wollte rückwärts vom Grundstück auf die Ahltener Straße fahren. Beim Rangieren vom Grundstück mit dem Gefährt kam es zur Kollision mit dem vorbeifahrenden Polo-Fahrer.

Laut Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am VW Polo entstand ein Schaden am Außenspiegel und an der Fahrerseite. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Von Patricia Oswald-Kipper