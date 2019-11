Lehrte

An der Einmündung der Friedrichstraße zur Poststraße ist es am Freitagabend zu einem Auffahrunfall gekommen. Verursacher ist ein 38-Jähriger, der alkoholisiert am Steuer seines Mercedes saß. Der Mann hatte zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrender VW verkehrsbedingt stoppen musste, und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Aufprall erlitt die VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Bei der Aufnahme des Unfalls bemerkten die Polizisten sofort, dass der 38-Jährige nach Alkohol roch. Eine Kontrolle ergab den Wert von 1,3 Promille. Den Mann wurde eine Blutprobe abgenommen, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Von Achim Gückel