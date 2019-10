Lehrte

Unfall auf der Straße Köhlerheide in Höhe der Einmündung des Jacobywegs: Am Dienstag gegen 8.30 Uhr sind dort ein VW und ein BMW zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige am Steuer des Volkswagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto einer 32-Jährigen kollidiert. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Die 32-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Wagen entstand erheblicher Schaden. Laut Polizeibericht gab der 19-jährige zu Protokoll, er sei von der tief stehenden Sonne geblendet worden und aus diesem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten.

Von Achim Gückel