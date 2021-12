Lehrte

Drei Verletzte und ein Schaden von 38.000 Euro – so lautet die Bilanz eines Unfalls, bei dem ein 60 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 15.40 Uhr die Vorfahrt missachtet hat.

Er wollte nach Aussage eines Polizeisprechers mit seinem BMW X3 auf der Kreisstraße 134 aus Immensen kommend nach links in die Steinwedeler Straße einbiegen. Dabei übersah er einen Ford Transit eines 43-Jährigen, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Beide Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich frontal zusammen. Die Wucht der Kollision war so groß, dass der Ford Transit gegen einen Iveco-Lastwagen eines 20-Jährigen prallte. Alle Fahrer saßen allein in ihren Wagen, sie verletzten sich bei dem Zusammenstoß und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Von Antje Bismark