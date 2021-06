Sievershausen

Bei einem Unfall an der Kurfürstenstraße ist am Mittwoch ein 13-Jähriger leicht verletzt worden. Der Schüler wollte vor einem haltenden Linienbus die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Kollision gegen 13.40 Uhr, als der Junge von der Schule nach Hause kam. Ein 20-jähriger Lehrter wollte in diesem Moment mit seinem Jeep den haltenden Linienbus überholen. Ob er das unachtsam oder mit zu hohem Tempo tat, ist unklar. Das Auto erfasste den 13-Jährigen, der bei der Kollision Schürfwunden an den Armen und Knien erlitt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Achim Gückel