Lehrte

Ein 17-jähriger Radfahrer hat am Donnerstag gegen 7.30 Uhr bei einem Unfall an der Germaniastraße Schürfwunden im Gesicht und leichte Verletzungen an beiden Knien erlitten. Nach Angaben der Polizei hatte ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Kreisverkehr in die Manskestraße einbiegen wollen und dabei den Jugendlichen übersehen, der auf seinem Fahrrad die Straße überqueren wollte.

Bei der Karambolage kam der 17-Jährige zu Fall, sein Fahrrad wurde derart stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit ist. Unter anderem wurde durch die Wucht des Aufpralls das Hinterrad aus der Aufhängung gerissen. An dem VW Golf des 58-Jährigen entstand laut Polizei Lackschaden.

Von Achim Gückel