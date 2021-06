Hämelerwald

Bei einem Unfall auf der Hildesheimer Straße ist am Montagmorgen ein 36-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Mann musste mit Schürf- und Risswunden an Armen und Beinen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei war der Radler gegen 7.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg unterwegs, als ein 23-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz auf die Straße einbiegen wollte. Der junge Mann im Auto übersah den Radfahrer offenbar und fuhr ihn an. Beim Sturz zog sich der 36-Jährige die Verletzungen zu. An dem Auto und dem Fahrrad entstand Sachschaden, die Polizei schätzt ihn auf etwa 2000 Euro.

Von Achim Gückel