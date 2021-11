Lehrte

Bei einem schweren Unfall auf der Mielestraße ist die Lehrter Feuerwehr am Dienstagabend in ganz besonderer Weise gefordert gewesen. Die Zugmaschine eines verunglückten Sattelzug verlor Dieselkraftstoff, der zum Teil in die nahe Aue lief. Die Einsatzkräfte mussten Ölsperren setzen. Damit konnten sie eine größere Verschmutzung des Flüsschens verhindern.

Lkw-Fahrer wird kurz vor Autobahnauffahrt schwarz vor Augen

Der Unfall passierte gegen 18.20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war Fahrer des mit Verpackungsmüll beladenen Lastwagens aus Lüdenscheid plötzlich schwarz vor Augen geworden. Auf der Mielestraße verlor er die Gewalt über den stadtauswärts fahrenden Lastzug. Dieser rammte daraufhin eine etwa zehn Quadratmeter große Hinweistafel für die Autobahnauffahrt Lehrte-Ost, die daraufhin umstürzte. Der Sattelzug rutschte die steile Böschung hinunter, das Heck des Aufliegers hing etwa anderthalb Meter hoch in der Luft.

Die Zugmaschine rutscht die Böschung hinunter, das Heck des Sattelzugs hängt nach dem Unfall in der Luft. Quelle: Achim Gückel

Mielestraße komplett gesperrt

Der 64-jährige Fahrer des Sattelzugs überstand den Crash unverletzt, wurde aber wegen seines vorherigen Blackouts von Sanitätern und einem Notarzt behandelt. An seinem Lastzug entstand erheblicher Schaden, über dessen Höhe es noch keine Schätzung gibt. Die Mielestraße musste bis in die Abendstunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Die ersten beiden Mitglieder der Feuerwehr waren schon kurze Zeit nach dem Crash an der Unfallstelle wenige Meter hinter der Brücke über die Aue. Laut Sprecher Stephan Keil waren sie auf einer Ausbildungsfahrt. Sie konnten vermelden, dass sich der Lastwagenfahrer aus eigener Kraft aus seinem Führerhaus befreit hatte.

Einsatzkräfte sind schnell am Unfallort

Auch ein Fahrzeug einer Bergungsfirma war nur wenige Minuten nach dem Crash am Unfallort. Die Mitarbeiter des Unternehmens, dessen Sitz nur einige Hundert Meter entfernt ist, lokalisierten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Leck im Tank der Zugmaschine. Es befand sich schwer zugänglich unter dem havarierten Fahrzeug.

Das Führerhaus der Zugmaschine ist stark beschädigt. Dem Fahrer gelang es, sich selbst daraus zu befreien. Quelle: Achim Gückel

Diesel lief in einen Entwässerungskanal, der nur wenige Meter weiter in die Aue mündet. Laut Feuerwehrsprecher Keil errichteten die Retter zunächst einen provisorischen Damm. Außerdem gelang es ihnen mit Bindemittelsäcken, Steinen und Erde die Fließgeschwindigkeit des Dieselkraftstoffs zu verringern. „So wurde Zeit gewonnen, um flussabwärts eine Ölsperre zu setzen“, sagte Keil. An dieser Sperre in Höge der Auebrücke bei Steinwedel habe man den an der Oberfläche treibenden Kraftstoff binden und abschöpfen können. Den restlichen Kraftstoff pumpten die Helfer aus dem Tank des havarierten Fahrzeugs ab.

Im Einsatz waren laut Keil 28 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen sowie Experten der Unteren Wasserbehörde.

Von Achim Gückel