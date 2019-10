Lehrte

Eine 72-jährige Autofahrerin hat am Freitagvormittag einen Unfall an der Kreuzung aus Westtangente und Autobahnabfahrt verursacht. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 10.15 Uhr trotz Rotlichts in den Bereich der Kreuzung gefahren. Dort stieß ihr Nissan Cube mit dem entgegenkommenden, abbiegenden VW Tiguan eines 27-Jährigen frontal zusammen. Bei dem Crash wurden die 72-Jährige, ihr 66-jähriger Beifahrer und der Fahrer VW Tiguan leicht verletzt. Sie mussten vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden an den zwei Autos schätzt die Polizei auf etwa 19.000 Euro.

Bereits am Donnerstagabend war es auf der Westtangente zu einem folgenschweren Unfall gekommen, als zwei Autos frontal zusammenstießen. Bei diesem Crash gab es vier Verletzte.

Von Achim Gückel