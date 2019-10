Lehrte

Crash am Morgen: An der Iltener Straße ist es am Montag gegen 7.20 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 20-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Nach Darstellung der Polizei hatte eine 44-jährige Lehrterin beim Abbiegen mit ihrem Peugeot auf einen Parkplatz den entgegenkommenden Radler übersehen. Der junge Mann sei ordnungsgemäß auf dem Rad- und Gehweg unterwegs gewesen. Nach dem Zusammenstoß musste der 20-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand Sachschaden.

Von Achim Gückel