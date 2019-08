Eine Frau fährt in Lehrte mit einem E-Scooter in falscher Richtung auf dem Radweg und kracht mit einem Auto zusammen. Es ist der erste schwere Unfall mit einem Elektroroller in der Region. Erschwerend kommt hinzu: Für ihr besonders leistungsstarkes Modell fehlte der 52-Jährigen die erforderliche Fahrerlaubnis.