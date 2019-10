Steinwedel

Die Lehrter Polizei sucht nach dem Verantwortlichen für einen Unfall, der sich am Sonntag gegen 10.10 Uhr auf der Kreisstraße 123 zwischen Burgdorf und Steinwedel ereignet hat. Der Fahrer eines grauen Ford Fiesta sorgte durch ein riskantes Überholmanöver dafür, dass ein Auto um Graben landete. Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht.

Der Unbekannte in dem Ford hatte etwa in Höhe des Wäldchens südlich der Abfalldeponie ein Überholmanöver gestartet und dabei offenbar einen entgegenkommenden Transporter übersehen. Der Mann am Steuer des Transporters musste heftig abbremsen, der Fahrer des dahinter befindlichen Wagens konnte einen Auffahrunfall nur noch vermeiden, indem er in de Straßengraben steuerte.

Nennenswerter Schaden entstand dabei laut Polizeiangaben nicht. Aber der Mann im Ford kümmerte sich nicht um die Folgen seines unvorsichtigen Fahrstils und entfernte sich vom Unfallort.

Jetzt bittet die Lehrter Polizei darum, dass sich mögliche Zeugen des Vorfalls im Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 melden.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr Lehrte finden Sie hier im Polizeiticker.

Von Achim Gückel