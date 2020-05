An der Köthenwaldstraße in Lehrte hat es in der Nacht zu Sonntag einen rätselhaften Fall von Unfallflucht gegeben. Ein unbekannter Mann krachte dort mit einem nicht zugelassenen Fiat 500 zweimal gegen einen Toyota. Dann flüchtete er – und ließ sogar den Zündschlüssel im Kleinwagen stecken.