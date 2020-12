Hämelerwald

Am Montag zwischen 5.15 und 11.15 Uhr ist es zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarkts an der Fortunastraße in Hämelerwald gekommen. Der Besitzer eines grauen Hyundai hatte am späten Vormittag eine Beschädigung an seinem Wagen festgestellt. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Auch eine Notiz hinterließ dieser nicht.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und hofft auf Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein schwarzes Auto den Hyundai gerammt. Davon zeugen Rückstände vom Lack. Das Kommissariat in Lehrte ist unter Telefon (0 51 32) 82 70 erreichbar.

Von Achim Gückel