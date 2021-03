Lehrte

Viele Einzelhändler in Lehrte sind stinksauer. Die neuen Corona-Regeln haben bei ihnen zum Wochenbeginn erst für große Verwirrung und dann für noch mehr Empörung gesorgt. Denn laut den niedersächsischen Bestimmungen dürfen die Geschäfte zum Shopping mit vorher vereinbarten Termin erst öffnen, wenn das Landesgesundheitsamt an sieben Tagen in Folge einen Inzidenzwert unter 100 meldet. In der Region Hannover lag der Wert am Montag mit 103,8 knapp darüber – Lehrtes Geschäfte mussten dicht bleiben. Am Dienstag lag der Inzidenzwert sogar bei 109,3.

Einige Einzelhändler haben ihrem Unmut darüber jetzt gemeinsam Luft gemacht, auch einige Gastronomen waren dabei. „Dass ich nicht aufmachen darf, habe ich erst am Montagvormittag erfahren“, berichtet Sven Goslar vom gleichnamigen Sportartikelgeschäft an der Burgdorfer Straße. In seiner Not hatte Goslar die Stadt angerufen, die habe aber keine Auskunft geben können und stattdessen ans Landesgesundheitsamt verwiesen. Dort konnte Goslar jedoch niemanden erreichen. Kunden, die anriefen, um Termine für „ Click and meet“ zu vereinbaren, musste der Einzelhändler derweil vertrösten.

Kaum jemand blickt noch durch

Anderen Einzelhändlern in Lehrte ging es ähnlich. Kaum jemand blickt noch durch. Warum darf eine Buchhandlung aufmachen, aber ein Modegeschäft nicht? Wann dürfen die anderen Geschäfte öffnen? Welcher Inzidenzwert ist dafür maßgeblich? Laut Robert-Koch-Institut hatte die Inzidenz am Montag in der Region Hannover unter 100 gelegen. Maßgeblich ist in Niedersachsen jedoch der Wert, den das Landesgesundheitsamt ermittelt. Der liegt in der Regel höher und in diesen Tag knapp oberhalb der magischen 100er-Grenze. Unter den Lehrter Einzelhändlern ist indes nun von einem „Chaos sondergleichen“ und einem „einzigen Hü und Hott“ die Rede.

So wie Goslar hatten sich auch andere Geschäftsinhaber auf eine mögliche Öffnung mit Terminvereinbarung vorbereitet und mitunter ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Auch Kunden seien die neuen Regeln nur noch schwer zu vermitteln. „Die rufen bei uns an und fragen, ob wir geöffnet haben, und dann müssen wir verneinen“, sagt Uwe Neiseke von der Goldschmiede an der Burgdorfer Straße.

Geschäfte dürfen für Anprobe öffnen

Neiseke kritisiert zudem das starre Festhalten an den Inzidenzwerten. „Wir haben ein strenges Hygienekonzept – warum dürfen wir nicht für einen oder zwei Kunden öffnen?“ Zu langen Warteschlangen vor Geschäften könne es möglicherweise in Hannovers Innenstadt kommen. In einer Kleinstadt wie Lehrte sei dies jedoch nicht zu erwarten, meint Neiseke.

Völlig unverständlich ist für Lehrtes Einzelhändler zudem die Verordnung, dass die Geschäfte in der Region Hannover zwar nicht für „Click and meet“ aber für die sogenannte Bemusterung und Anprobe öffnen dürfen. „Meine Kunden können dann also Sportkleidung im Laden anprobieren, müssen dann aber wieder raus und den Artikel telefonisch oder online bestellen und noch mal wiederkommen, um ihn kontaktlos abzuholen – da kann ich mir doch gleich die rote Clownsnase aufsetzen“, meint Goslar sarkastisch.

Auch den Gastronomen steht das Wasser bis zum Hals Es brodelt nicht nur in Lehrtes Einzelhandel, sondern auch in der Gastronomie. Denn Restaurants, Eisdielen und ähnliche Einrichtungen bleiben weiterhin dicht: So will es die neue Corona-Verordnung. Mögliche Öffnungen sind frühestens ab dem 22. März vorgesehen. Dabei steht auch Lehrtes Gastronomen nach Monaten des Lockdowns mittlerweile das Wasser zum Hals. „Wir wissen bald nicht mehr, wie es weitergehen soll“, sagt zum Beispiel Vassilios Skopelitis von der Brasserie Classic. Die groß angekündigten Novemberhilfen seien erst im Februar geflossen. Monatliche Fixkosten wie die Miete müssten aber weiter gezahlt werden, auch wenn derzeit kein oder kaum Umsatz gemacht wird. „Mittlerweile sind viele Lebensmittel verdorben und Bierfässer längst abgelaufen“, klagt der Gastwirt.

Einzelhändler kämpfen ums Überleben

Manuela Peier vom Caravane Shop für Mode und Accessoires an der Bahnhofstraße kann die neuen Corona-Regeln für den Einzelhandel ebenfalls nicht nachvollziehen. „Man hat das Gefühl, die Politik wollte jetzt unbedingt irgendwelche Maßnahmen erarbeiten, damit es überhaupt irgendwie vorangeht – aber wenn weiterhin nur auf den Inzidenzwert geguckt wird, haben wir nächstes Jahr noch nicht geöffnet“, sagt Peier.

Die Nerven liegen bei ihr und den anderen Einzelhändlern in Lehrte mittlerweile blank. „Wir haben seit Mitte Dezember keinen Umsatz, die Überbrückungshilfe III kann erst seit zwei Wochen beantragt werden, aber unsere Kosten laufen weiter, und jeden Tag kommt neue Ware rein, die bezahlt werden muss“, berichtet Goslar.

Kritik an der Lehrter Lokalpolitik

Der Lehrter vermisst zudem die Unterstützung aus der Lokalpolitik. Die Stadt habe es zwar geschafft, dass Vereine mittlerweile finanziell unterstützt werden, aber keine Partei halte es für nötig, öffentlich über den lokalen Einzelhandel zu diskutieren. „Und kein einziger Politiker hat in der Pandemiezeit mal Kontakt zu uns gesucht und sich unsere Probleme angehört“, schimpft Goslar. „Dabei kämpfen wir hier ums nackte Überleben.“

Von Katja Eggers