Immensen

Jetzt ist es bestätigt: Es waren zwei Wölfe, die in der Nacht zum 25. Juni das Shetlandpony Cäsar auf einer Weide in Immensen gerissen haben. „Die DNA-Probe hat zwei Tiere nachgewiesen“, attestiert Thomas Behling, Wolfsberater der Region Hannover. Dasselbe Ergebnis hat auch Ponybesitzerin Melanie Schaper bekommen, die ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben hatte, beide erstellt vom Senckenberg-Institut in Hamburg. Es ist nach den Schafsrissen im November 2018 und Dezember 2017 der dritte bestätigte Fall im Dorf. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, hat sich eine Initiative zum Thema Wolf und Weidetierhaltung gegründet.

Wolfspaar im Burgdorfer Holz

Nach Angaben von Schaper seien die beiden Wölfe bekannt, einer stamme aus dem Dannenberger Rudel. Der Rüde habe bereits vier, das weibliche Tier, Fehe genannt, zwei Risse „auf dem Kerbholz“ gehabt. Ihr mit einem Biss in die Kehle getötetes Pony seien die Risse Nummer fünf beziehungsweise drei gewesen. Das habe sie auf der sogenannten Rissliste der Landesjägerschaft im Internet recherchiert. Im Burgdorfer Holz lebe ein Wolfsrudel mit fünf bis sieben Tieren und Jungtieren.

Anzeige

Dem widerspricht allerdings Behling. In dem Waldstück, seinem Revier, lebe seit einem Jahr nur ein Pärchen mit Welpen. Behling bestätigt lediglich, dass eines der Tiere aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg stamme. Auch bei den Schafsrissen vor zwei Jahren habe es sich um ein Pärchen gehandelt, allerdings um ein anderes – doch die seien inzwischen beide bei Verkehrsunfällen getötet worden.

Weitere HAZ+ Artikel

Betroffene sieht Wiederholungsgefahr

Schaper treibt nun um, dass offenbar zwei Tiere zusammen auf Jagd gehen. „Das hat uns aus der Bahn geworfen, denn das bedeutet eine große Wiederholungsgefahr“, sagt die 64-Jährige. Die Wölfe hätten die Jagdtechnik auf Huftiere gelernt. „Das werden sie auch an die Welpen weitergeben.“ Ihre Weide stehe seit Juni leer, auch ihren Stall werde sie aufgeben und nach 16 Jahren am gleichen Standort etwas anderes suchen, wo sie ihre Tiere besser schützen könne.

Doch noch wisse sie nicht wie, sorgt sich die Immenserin. Denn Zäune dürfe sie in der Feldmark nicht ziehen, weil es sich um ein Landschaftsschutzgebiet handele. Behling kann die Ängste durchaus verstehen, wie er sagt, aber normalerweise tue der Wolf nichts. „Ich gehe auch unbewaffnet ins Burgdorfer Holz. Wenn mich die Wölfe sehen, verschwinden sie sofort.“ Nur Jungwölfe seien neugierig und blieben manchmal stehen.

Halter fühlen sich allein gelassen

Inzwischen haben rund 30 Weidetierhalter die Initiative Weidetierhaltung Immensen (IWI) gegründet, um auf ihre Nöte und Sorgen aufmerksam zu machen. „Wir fühlen uns hilflos und allein gelassen“, begründet dies Pferdehalterin Alexandra Voigt. Behling empfiehlt, Kontakt mit der Landwirtschaftskammer aufzunehmen, die auch auf ihrer Internetseite Hinweise zum Umgang mit dem Wolf veröffentlicht habe.

Von Oliver Kühn