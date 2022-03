Lehrte

Beim Ortsverein der Verdi-Senioren für Lehrte, Sehnde und Burgdorf ist der alte Vorstand auch der neue. Dafür haben sich die Mitglieder in ihrer jüngsten Versammlung in der Gastwirtschaft Dürerkate in Lehrte einstimmig ausgesprochen. Alle Vorstandsmitglieder waren bereit gewesen, erneut zu kandidieren.

Hermann Buchholz wurde demnach als Vorsitzender bestätigt. Sein Vertreter ist und bleibt Peter Pawlowski. Bernd Fischer übernimmt weiterhin den Posten des ersten Kassierers und Erich Buchwald den des zweiten Kassierers. Manfred Hoffmann wurde erneut zum Schriftführer gewählt. Die Beisitzerinnen und Beisitzer Hannelore Böhnke, Erika Rischer, Lore Sander und Eberhard Brandes vervollständigen das Leitungsteam. Die bewährte Besetzung bleibt nun zwei weitere Jahre im Amt.

Die Gewerkschaft Verdi-Senioren hatte ihre Mitgliederversammlung mit Wahlen in Lehrte nachgeholt. Ursprünglich war das Treffen für das Jahr 2020 geplant gewesen. Wegen Corona konnte die Versammlung aber erst jetzt stattfinden. 25 Mitglieder nahmen daran teil.