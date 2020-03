Lehrte

Unter Lehrtes Einzelhändlern herrscht große Verunsicherung. Eigentlich haben sie mit dem Stadtmarketingverein für den 15. März unter dem Motto „ Frühlingserwachen“ den ersten verkaufsoffenen Sonntag geplant. Ob die Geschäfte aber tatsächlich öffnen, steht derzeit in den Sternen. Denn es gibt Gegenwind von Verdi – die Gewerkschaft will Lehrtes ersten verkaufsoffenen Sonntag verhindern.

Die Kriterien des Niedersächsischen Ladenöffnungsgesetzes seien nicht erfüllt. „Der Antrag ist schlampig und mangelhaft und hätte zudem früher eingereicht werden müssen, damit noch genug Zeit zum Nachbessern besteht“, sagt Christian Vasenthien, Verdi-Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Handel. Weil das Gremium nur einmal im Monat tage, müssten Anträge frühzeitig vorliegen.

Striktere Regeln für verkaufsoffene Sonntage

Auch an der sogenannten anlassbezogenen Veranstaltung, die die Lehrter in ihrem Antrag nennen, hegt Verdi Zweifel. „Das ist nur eine Alibiveranstaltung“, meint Vasen­thien und verweist auf die Neufassung des Ladenöffnungsgesetzes. Das Land hatte den verkaufsoffenen Sonntagen darin striktere Regeln auferlegt. Demnach müssen die Veranstaltungen, die den Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag geben, besser besucht sein als die offenen Geschäfte.

Stadtmarketing und Händler hatten als Anlass wie schon in den Jahren zuvor die Hobbykunstausstellung „ Frühlingserwachen“ aufgeführt. Erstmals sollen zudem Auto- und Wohnmobilhändler ihre Fahrzeuge zeigen. Auch Stände und Imbisse sind geplant. „Wir machen diesmal also eigentlich schon mehr als sonst“, erklärt Lehrtes Stadtmarketingchef Udo Gallowski.

Genehmigung muss vom Ordnungsamt kommen

Warum dies Verdi als Veranstaltung nicht reicht, kann er nicht nachvollziehen. „Sollen wir jetzt etwa jedes Mal Elton John nach Lehrte holen, damit die Geschäfte sonntags öffnen dürfen?“, fragt auch Stadtmarketing-Geschäftsführerin Sonja Truffel in zynischem Unterton. Vasenthien betont, dass Verdi bei verkaufsoffenen Sonntagen zwar angehört werden muss, aber nicht für die Genehmigung zuständig ist. Das sei Aufgabe des städtischen Ordnungsamtes. Dort liegt Verdis Stellungnahme laut Stadtsprecher Fabian Nolting seit Mittwoch in knapper Form als E-Mail vor.

Verdi will zur Not auch klagen

„Wir haben die Rückmeldung erst jetzt erhalten und werden uns bemühen, den Antrag von Stadtmarketing und Händlern schnellstmöglich juristisch zu prüfen – wir halten den Antrag aber weiterhin für genehmigungsfähig“, erklärt Stadtsprecher Fabian Nolting.

Verdi will das Vorgehen weiterhin beobachten, juristisch prüfen und gegebenenfalls auch gerichtlich dagegen vorgehen. „Wenn wir grobe Verstöße feststellen oder meinen, dass die Stadt bei der Genehmigung beide Augen zudrückt, werden wir klagen“, kündigt Va­senthien an.

Stadtmarketing hält an Planungen fest

Händler und Stadtmarketing müssen beim Antrag und der Veranstaltung nachbessern und zeigen, dass sie sich Mühe geben, fordert der Gewerkschafter. Ansonsten bleibe nur die Absage des verkaufsoffenen Sonntags oder die Möglichkeit, dass die Geschäfte illegal öffnen.

Vom Stadtmarketing ging noch am Mittwochabend eine Eilmeldung an die Händler raus. „Wir werden an den Planungen des ersten verkaufsoffenen Sonntags in diesem Jahr vorerst festhalten“, heißt es darin.

Händler sind verunsichert

Die Lehrter Händler sind sich derweil unsicher. Etwa 40 wollen am 15. März ihre Geschäfte öffnen. Viele haben dafür bereits Aktionen geplant und Anzeigen geschaltet. „Für uns Händler ist das alles jetzt ein Schuss vor den Bug, wir hängen total in der Luft“, sagt Regina Rosenbaum vom Bettenhaus Welge. Pia Wäsch, Inhaberin des Modegeschäftes Best Labels, lässt sich nicht von Verdi einschüchtern. Sie will auf jeden Fall öffnen. „Es sei denn, es wird gerichtlich verboten“, sagt sie

