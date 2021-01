Lehrte

Weil das Blues-Festival am Rodelberch und Konzerte im Anderen Kino wegen Corona im vergangenen Jahr ausfallen mussten, hat der Verein Blues in Lehrte seine Veranstaltungen ins Internet verlegt. Unter dem Motto „Blues in Lehrte digital“ verfolgten rund 100 Zuschauer Mitte November den Onlineauftritt der Band Bluesanovas im Internet. Das zweite Digitalkonzert musste der Verein jetzt allerdings absagen.

„Das wäre in der aktuellen Pandemiesituation grob fahrlässig“, betont Jens Veenhuis vom Blues-Verein. Eigentlich hätte am Sonnabend, 16. Januar, die Gruppe Kat Baloun’ Blues Explosion im Livestream spielen sollen. Die Sängerin und ihre Musiker haben sich jedoch entschieden, vorerst nicht zu reisen. Für den Onlineauftritt hätte die Band ins Tonstudio nach Emmerke fahren müssen. Von dort war auch schon das erste Digitalkonzert übertragen worden.

Musiker wollen sich und andere keinem Risiko aussetzen

Die Musiker von Kat Baloun’ Blues Explosion kommen aus der näheren Umgebung und aus Berlin. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Zahlen sei nicht auszuschließen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz auch in Berlin in Kürze über 200 liegen könnte. Damit würde laut Veenhuis die neue Corona-Verordnung greifen: Wer aus einem Corona-Hotspot kommt, darf sich demnach nur noch in einem Radius von 15 Kilometern rund um seinen Wohnort bewegen.

Hauptgrund für die Konzertabsage ist jedoch, dass die Musiker sich und andere keinem unnötigen Risiko aussetzen möchten. Beim Onlineauftritt in Emmerke wären zehn Musiker und zudem zwei Helfer von unserem Verein für Technik und Catering vor Ort – das sind einfach zu viele“, betont Veenhuis. Musiker und Blues-Verein haben daher entschieden, das digitale Konzert auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Einen neuen Termin bereits festzulegen, ergebe keinen Sinn. „Wir schauen mal Ende Januar weiter, wie sich die Lage entwickelt“, sagt Veenhuis. Bei niedrigeren Inzidenzzahlen sollen weitere Digitalkonzerte aber auf jeden Fall folgen.

Zu viele Menschen: Das Blues-Festival musste im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen.

Premierenkonzert verfolgen rund 100 Zuschauer im Internet

Mit den Livestream-Auftritten will der Verein Künstlern und Kulturschaffende in der Corona-Zeit unterstützen. Der übliche Konzerteintritt soll durch Spenden ersetzt werden, die zu 100 Prozent an Künstler und Techniker gehen. Das Konzept war bei der Premiere im November auch bereits aufgegangen. Den Onlineauftritt der Band Bluesanovas aus Osnabrück hatten laut Veenhuis deutschlandweit rund 100 Zuschauer verfolgt. Das Digitalkonzert ist auf der Internetseite www.blues-in-lehrte.de zu erleben.

Leider habe es beim ersten Digitalkonzert technische Schwierigkeiten gegeben. „Der Ton war zerhackt, aber der Fehler wurde gefunden und mittlerweile behoben“, sagt Veenhuis. Wie viele Spenden der Auftritt eingebracht hat, kann Veenhuis nicht genau sagen. „Aber es waren mehr als erwartet“, berichtet der Blues-Freund.

