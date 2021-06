Lehrte

Die Stadt lässt die ortsansässigen Vereine und Verbände mit den Folgen der Corona-Krise nicht allein. Deshalb hatte der Rat bereits im Februar beschlossen, einen zweiten Hilfsfonds in Höhe von 75.000 Euro bereitzustellen. Mit dem Geld sollen die Vereine Einnahmeverluste ausgleichen, die wegen weggefallener Einnahmen im zweiten Halbjahr 2020 entstanden sind. Zehn Vereine hatten fristgerecht bis Ende April ihre Anträge bei der Verwaltung eingereicht. Jetzt wird das Geld verteilt.

Doch die zehn Verein bekommen nicht so viel Geld, wie sie eigentlich haben wollten. Der Grund: Insgesamt haben sie 87.000 Euro an Einnahmeverlusten aufgeführt, also 12.000 Euro mehr als im Topf vorhanden ist. Die Stadtverwaltung hat die Zuwendungen an die Clubs daher auf rund 86 Prozent der geforderten Summe runtergerechnet. Diese Vorgehensweise haben auch die Mitglieder des Sportausschusses in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet.

„So erhält jeder Verein etwas weniger als er eigentlich geltend gemacht hat, aber alle werden bedacht“, erklärte der Ausschussvorsitzende Burkhard Hoppe (SPD). Martin Schiweck (CDU) zeigte sich zudem erfreut darüber, dass verhältnismäßig wenige Vereine Anträge eingereicht haben. „Anscheinend ist die wirtschaftliche Lage der Vereine nicht so dramatisch wie vielleicht angenommen“, meinte Schiweck.

Das sind die Zuwendungen im Einzelnen:

Die größte Summe soll mit 43.270 Euro der Lehrter Sportverein bekommen. Beantragt hatte der Verein ursprünglich 50.140 Euro. Der Tennis-Club Hämelerwald hatte 2298 Euro beantragt und erhält nun 1983 Euro. Für den Tanzkreis gibt es 1639 Euro, der Verein hatte 1900 Euro geltend gemacht. Der FC Lehrte hatte 10.663 Euro haben wollen und bekommt nun 9201 Euro. Die Freunde historischer Fahrzeuge Immensen erhalten 3451 Euro, sie hatten im Vorfeld 4000 Euro beantragt.

Der Verein Ramhorster Pferdefreunde machte 758 Euro geltend und erhält jetzt 654 Euro. Der PSV Rot-Gold Lehrte hatte 1963 Euro beantragt und darf sich jetzt über 1694 Euro freuen. Für die Pferdehilfe Hufeisen soll es statt der beantragten 10.423 Euro nun 8995 Euro geben. Die TSG hatte im Vorfeld 4294 Euro geltend gemacht und bekommt jetzt 3705 Euro. Der Gesangverein Aligse soll 403 Euro erhalten und hatte 468 Euro beantragt.

Erster Hilfsfonds war erst im zweiten Anlauf erfolgreich

Der erste Lehrter Corona-Hilfsfonds für Vereine war im vergangenen Jahr erst im zweiten Anlauf zu einem Erfolg geworden. Unter anderem hatte sich das Antragsverfahren als zeitaufwendig, bürokratisch und kompliziert entpuppt. Die Verwaltung hatte mehrere Anträge von Vereinen zudem zunächst als nicht förderungswürdig eingestuft, dann aber nach massiven Protesten aus der Politik nachgebessert. Am Ende erhielten alle Antragsteller Geld, der damals mit 50.000 Euro gefüllte erste Hilfsfonds wurde komplett verteilt.

Von Katja Eggers