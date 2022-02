Lehrte

Ja, das mit der C-Fläche hat eine Ewigkeit gedauert. Man hätte die Verantwortlichen in Rathaus und Politik mitunter durchschütteln mögen, so träge muteten jahrelang ihre Bemühungen zum Verkauf des Geländes an. Und ja, es wird jetzt einige Unternehmer in Lehrte geben, die zwar ebenfalls händeringend eine neue Fläche für ihren Betrieb suchen, nun aber bei diesem Filetstück leer ausgehen. Sie werden sich sicher wieder lautstark bemerkbar machen und klagen, was denn nun mit ihnen sei und ob sie weniger wert seien als etwa die Kurt Gruppe mit ihrem in der Stadt bestens vernetzten und geschickt agierenden Chef.

Ja, um diese Firmen in Lehrte zu halten, muss etwas passieren. Es muss endlich eine koordinierte Bemühung um neue Gewerbeflächen her. Denn gut gemeinte Einzelinitiativen aus der Politik – die CDU will die Schwanenburg-Fläche ins Auge fassen, die SPD Richtersdorf – sind zu kurz gesprungen und muten an wie das berühmte Stochern im Nebel.

Starke lokale Wirtschaft kann helfen

Aber Hand aufs Herz: Was jetzt dort an der Germaniastraße passieren soll, ist wirklich ein großer Wurf. Ein potenter Hauptinvestor baut an diesem Tor zur Innenstadt ein (hoffentlich) repräsentatives Bürogebäude. Dahinter siedeln sich zwei lokale Unternehmen an. Was will man mehr? Das ist die eierlegende Wollmilchsau, welche die Stadt seit 2012 gesucht und lange Zeit nicht gefunden hat.

Lehrte kann zufrieden sein, dass es Unternehmer hat, die der Stadt die Treue halten. Das spült Gewerbesteuer in die Kasse. Und wie wichtig dieses Geld ist, zeigt sich ganz aktuell. Aus einem vor Jahresfrist prognostizierten Sieben-Millionen-Minus im städtischen Haushalt für 2021 dürfte in der Endabrechnung ein Sieben-Millionen-Plus werden, hieß es unlängst im Finanzausschuss.

So etwas gelingt nur dank der sprudelnden Gewerbesteuer, und dieses große Geld hält eine Stadt mit großen Plänen am Leben. Ein neues Gymnasium, ein neues Schulzentrum Süd, Kitas, Familienzentrum und Feuerwehrhäuser, Kita-Betreuung und die Arbeit im Rathaus – all das will finanziert sein. Mit einer starken lokalen Wirtschaft in der Stadt kann es gelingen.

Von Achim Gückel